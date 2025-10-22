Habertürk
        Kastamonu'da İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı yapıldı

        Kastamonu'da İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı yapıldı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.10.2025 - 18:54 Güncelleme: 22.10.2025 - 18:54
        Kastamonu İl Koordinasyon Kurulu'nun 2025 yılı dördüncü dönem toplantısı yapıldı.

        Vali Meftun Dallı başkanlığında Valilik Toplantı Salonu'nda video konferans sistemi üzerinden gerçekleştirilen toplantıda, il genelindeki yatırımlar görüşüldü.

        Koordinasyon gereken konuların ele alındığı toplantıda konuşan Dallı, il genelinde 332 proje üzerinde çalışmaların sürdürüldüğünü belirterek, projelerin yatırım miktarlarına ilişkin bilgi verdi.

        Dallı, yatırımların sektörlere göre dağılımı hakkında da bilgi aktararak, tarım, eğitim, sağlık, enerji, ulaştırma, madencilik ve diğer kamu hizmetleri alanlarında yürütülen projelerde emeği geçen kurumlara ve kurum çalışanlarına teşekkür etti.

        Toplantıya kaymakamlar, belediye başkanları, kamu kurum ve kuruluşlarının yetkilileri katıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

