Kastamonu'nun kuzeyinde kuvvetli yağış bekleniyor

Valilikten yapılan açıklamada, Meteoroloji Genel Müdürlüğünün tahminlerine göre kuzey ilçelerinde gece saatlerinden itibaren yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak beklendiği aktarıldı.

