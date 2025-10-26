Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Zor, Kastamonu'da konuştu:

Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Cengiz Zor, "(CHP'ye) Karar çıktığı zaman, lehlerine olursa 'bağımsız yargı, ne güzel karar verdi', aykırı bir şey olursa 'sokaklara ineceğiz, ayaklanma yapacağız, yargı baskı altında' diyeceksin. Bu ikili tavırdan bu millet bıktı." dedi.

Yeniden Refah Partisi Kastamonu İl Başkanlığında düzenlenen Kastamonu İl Divan Toplantısı'nda konuşan Zor, ülkedeki en önemli sıkıntının ekonomik sorunlar olduğunu söyledi.

Türkiye'nin zengin bir ülke olduğunu anlatan Zor, emekli maaşları üzerinden iktidarı eleştirdi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesine yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanarak görevden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu ile ilgili sürece de değinen Zor, CHP'nın yargıyla ilgili tutumunu eleştirerek şunları dile getirdi:

"Siz bir başbakan iki bakan astığınız zaman yargı çok mu bağımsızdı? Siz 12 Mart'ta seçilmiş bir başbakanı görevinden aldığınız zaman yargınız çok mu bağımsızdı? Siz 12 Eylül'de 650 bin insanı yakaladığınız zaman Metris'te, Mamak'ta, Diyarbakır cezaevlerinde siz onlara zulüm ettiğiniz zaman, işkence yaptığınız zaman çok mu bağımsızdı yargınız? 'Bir sağdan asacağız, bir soldan asacağız' dediğiniz zaman mı bağımsızdı yargınız? Ya da 'bu çocuk asılacak da 16 yaşında hemen bunu 18 yaşın üzerine çıkaralım, öyle asalım' dediğiniz zaman mı yargı bağımsızdı. 28 Şubat'ta binlerce öğrenciyi üniversite kapılarında inim inim inlettiğiniz zaman mı bağımsızdı yargınız. 28 Şubat'ta hiçbir suçu olmayan milli nizam, Milli Selamet, Refah Partisi, Fazilet Partisini kapattığınızda mı yargınız bağımsızdı?"

Zor, sözlerine şöyle devam etti: "Peki senin lehine bir karar verdiği zaman yargı bağımsız oluyor, senin istediklerini yaptığı zaman bağımsız oluyor da işte iddianame yakınlarda açıklanacak. Şikayet eden CHP'li, kongrelerin yapılmasını isteyen CHP'nin delegeleri, itirafçılar CHP'li yukarıdan aşağı her şeyi CHP'li bir yapı. İçeri alınanlar CHP'li, yaptık ettik diyenler CHP'li. Karar çıktığı zaman, lehlerine olursa 'bağımsız yargı, ne güzel karar verdi', aykırı bir şey olursa 'sokaklara ineceğiz, ayaklanma yapacağız, yargı baskı altında' diyeceksin. Bu ikili tavırdan bu millet bıktı. CHP'nin bu tavrından bu millet bıktı. CHP bunu her zaman yapıyor. İşine gelirse bağımsız yargı." İyi yapılanların yanında kötü yapılanların karşısında olduklarını ifade eden Zor, "Türkiye son dönemde bizim de hoşumuza giden milli savunma çalışmalarında yol aldı gidiyor. Ülkemizde üretilen her helikopterden, yerli ve milli olmasından gurur duyuyoruz. Eğer Türkiye milli uçağını bugün yapsa buna en çok sevinecek olan biziz." diye konuştu.