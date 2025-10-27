Pompeipolis antik kenti ilerde Hristiyanlar için bir hac merkezi olabilir

Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde bulunan Pompeiopolis Antik Kenti'ndeki kazılarda çıkan "martyrion"un, bölgenin ilerde Hıristiyanlar için bir hac merkezi olabileceğini gösterdiği bildirildi.

Zımbıllı Tepe mevkisindeki tarihi Paflagonya bölgesinin başkenti olan Pompeiopolis'te 2006'da başlayan kazılar, Kültür ve Turizm Bakanlığı adına Karabük Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mevlüt Eliüşük başkanlığında yürütülüyor.

Doç. Dr. Eliüşük, gazetecilere, bu yıl temmuz ayında başlayan çalışmaları aralık ayının ortalarına kadar sürdürmeyi planladıklarını söyledi.

Pompeopolis Antik Kenti'nin Roma'nın Paflogonya eyaletinin bir dönem eyalet başkentliğini yaptığını ifade eden Eliüşük, Hristiyan şehitliklerine biz "martyrion" dediklerini, kentte önceki yıllarda kısmen kazılmış bir martyrion olduğunu, bu sene bu alanda yoğun bir çalışma gerçekleştirdiklerini anlattı.

Eliüşük, "Mevcut haliyle yüzeyde çok fazla buluntu gözükmeyen antik kentte, 2024 yılında Kültür ve Turizm Bakanlığının 'Geleceğe Miras' projesi kapsamında başlayan yoğun çalışmaları sonucunda kentin odeon tiyatrosunu ortaya çıkarttırmıştık. 2025 yılında da aynı proje kapsamında yoğun bir çalışmamız var. Özellikle kentte önceki yıllarda kısmen kazılmış bir martyrion vardı. Martyrionda bu sene yoğun bir çalışma gerçekleştirdik ve Pompeopolis'in bir hac merkezi olması yolunda önemli veriler tespit ettik." dedi.

Antik kente bu yıl yapılan çalışma hakkında bilgi veren Eliüşük, şöyle devam etti: "Sanat ekibimizle birlikte biz martyrionda bir aylık kazı çalışması gerçekleştirdik. Roma villasında yoğun bir çalışmamız vardı. Önceki yıllarda büyük bir kısmını ortaya çıkardığımız Roma villasının çeşme, giriş kapısı gibi bölümlerini de ortaya çıkarttık. Buna ek olarak villanın ünik zemin mozaiklerinde yoğun bir restorasyon çalışması gerçekleştiriyoruz. 2025 yılındaki en büyük çalışmalarımızı Roma bazilikasında gerçekleştiriyoruz. Bazilikalar erken imparatorluk dönemindeki kullanım amacı biraz farklı, biraz pazar, biraz mahkeme binası olarak hizmet ediyor. Ama burada ilk evrenin dışında piskoposluk merkezi olarak görev yaptığı dönemde, kentin en önemli dini yapılarından biri haline dönüştürülüyor." Eliüşük, çalışmalarda 16 kişilik bir ekibin görev aldığını ifade ederek, ekip içinde sanat tarihçisi, arkeolog, restoratör, konservatör ve yerel ekip üyelerinin bulunduğunu aktardı.