        Kastamonu Haberleri

        Kastamonu ormanları sonbahar renklerine büründü

        Kastamonu'nun İhsangazi ilçesinde ormanlarda sonbahar renkleri hakim oldu.

        Giriş: 30.10.2025 - 10:52 Güncelleme: 30.10.2025 - 10:52
        Kastamonu ormanları sonbahar renklerine büründü
        Kastamonu'nun İhsangazi ilçesinde ormanlarda sonbahar renkleri hakim oldu.

        Ilgaz Dağı'nın eteklerinde yer alan ilçede ormanlar sarı, kahverengi ve kırmızının tonlarına büründü.

        Ormanların içinde bulunan küçük ahşap kulübeler ile yollar, sararıp dökülen yaprakların oluşturduğu renk cümbüşü ile ziyaretçilere görsel şölen sunuyor.

        Orman köylerini ziyaret edenler, rengarenk doğanın içinde sonbaharın tadını çıkarıyor.

