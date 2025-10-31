Kastamonu'da eğitimlerini tamamlayan uzman erbaşlar mezun oldu

Kastamonu'da temel eğitimlerini tamamlayan 2 bin 776 uzman erbaş, Jandarma Teşkilatı ile Sahil Güvenlik Komutanlığına katıldı.

Kastamonu Jandarma Komando Eğitim Merkez Komutanlığı kışlasındaki eğitimleri sona eren 2 bin 678 jandarma uzman erbaş ile 98 sahil güvenlik uzman erbaş için 38. Dönem Mezuniyet Töreni düzenlendi.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından 6 ay süren eğitimde dereceye giren uzman erbaşlara ödülleri Jandarma Genel Komutan Yardımcısı Korgeneral Aykut Tanrıverdi tarafından verildi.

Tanrıverdi, törende yaptığı konuşmada, komando temel eğitimini başarıyla tamamlayarak mezun olan uzman erbaşları tebrik etti.

Jandarmanın suçla mücadelesinin kararlılıkla sürdüğünü vurgulayan Tanrıverdi, "Adeta çelikten bir kale gibi duran bu evlatlarımız her türlü suç örgütü ve şer odağı ile mücadele eden jandarma teşkilatı ve sahil güvenlik teşkilatının bir mensubu olacaklardır. Kahraman uzman erbaşlarımız yurdumuzun her köşesinde omuz omuza büyük heyecanla kamu düzenini sağlamak maksadıyla kanı ve canıyla mücadele edecektir." dedi.

Ailelere ve eğitim gören uzman erbaşlara seslenen Tanrıverdi, şöyle konuştu:

"Değerli aileler, büyük fedakarlıklarla yetiştirip bize emanet ettiğiniz evlatlarınız aldığı zorlu eğitimi başarıyla tamamlamışlardır, sizleri kutluyorum. Burada temel kolluk konularının yanında milli, ahlaki ve insani değerlerine bağlı, hukuk ve insan haklarına bağlı birer uzman erbaş olarak yetiştiğinize inanıyorum. Burada kazandığınız yetenekler ve değerler, başarıyla görevinizi icra etmenizi sağlayacaktır. Mesleğinizi çok seviniz. Hiçbir şahsi menfaatinizi görevinizin önüne geçirmeyin. Silahımızı sırdaş, silah arkadaşını kardeş, vatan toprağını şehitlerimizin emaneti bilen kahramanlarımızın arasına katılmanızın manevi hazzı içerisindeyiz."

Kastamonu Jandarma Komando Eğitim Merkez Komutanı Albay Gülhan Kılıç ise komandoların 26 haftalık eğitimleri başarıyla tamamladıklarını dile getirerek, "Vatan bizler için hiçbir şeyle değişilmeyecek kadar kutsal bir varlıktır. Bugün hür ve bağımsız olarak yaşadığımız ve uğrunda büyük bedeller ödediğimiz aziz vatanımız ile göklerde dalgalanan şanlı al bayrağımız, şehitlerimiz ve gazilerimizin bize bıraktıkları kutsal bir emanettir." ifadesini kullandı.