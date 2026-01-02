Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kastamonu Haberleri

        Kastamonu'da tarihi İnebolu evleri karla kaplandı

        Kastamonu'nun İnebolu ilçesinde tarihi ahşap evler, kar yağışıyla beyaza büründü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.01.2026 - 13:27 Güncelleme: 02.01.2026 - 13:27
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kastamonu'da tarihi İnebolu evleri karla kaplandı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Kastamonu'nun İnebolu ilçesinde tarihi ahşap evler, kar yağışıyla beyaza büründü.

        İnebolu'ya kar yağmasının ardından yüksek rakımlı mahallelerde kar kalınlığı 40 santimetreye ulaşırken, köylerde 1,5 metreyi buldu.

        İlçeye bağlı 58 köy yolu ise ulaşıma kapandı.

        İnebolu'nun tarihi ahşap evleri de karla kaplandı.

        Fotoğrafçılar ve vatandaşlar, rengarenk evlerin beyaz örtüyle kaplanmasını kayıt altına aldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Kadınlar dikkat! O anlar kamerada! Eski kız arkadaşa korkunç tuzak!
        Kadınlar dikkat! O anlar kamerada! Eski kız arkadaşa korkunç tuzak!
        Tanık olarak dinlenecek
        Tanık olarak dinlenecek
        Trump politikalarının 'altın' imtihanı
        Trump politikalarının 'altın' imtihanı
        Ada devinden transfer kancası: Arda için rekor teklif
        Ada devinden transfer kancası: Arda için rekor teklif
        Klinik değil ev! Akılalmaz görüntüler!
        Klinik değil ev! Akılalmaz görüntüler!
        İsviçre'de kayak merkezinde facia!
        İsviçre'de kayak merkezinde facia!
        Fenerbahçe'de transfer: Anthony Musaba
        Fenerbahçe'de transfer: Anthony Musaba
        Trump: İran protestoculara şiddetle karşılık verirse harekete geçeriz
        Trump: İran protestoculara şiddetle karşılık verirse harekete geçeriz
        Galatasaray'a Singo müjdesi!
        Galatasaray'a Singo müjdesi!
        Binlerce caretta caretta yavrusu yumurtadan çıkamadan tahrip edildi
        Binlerce caretta caretta yavrusu yumurtadan çıkamadan tahrip edildi
        Dünyaca ünlü yıldızların ikinci meslekleri!
        Dünyaca ünlü yıldızların ikinci meslekleri!
        Otomobil uçuruma düşerken kapıyı açtı!
        Otomobil uçuruma düşerken kapıyı açtı!
        Zihninizi zorlamaya hazır mısınız?
        Zihninizi zorlamaya hazır mısınız?
        Buzlanma yol açtı! Yolcu otobüsünde can pazarı!
        Buzlanma yol açtı! Yolcu otobüsünde can pazarı!
        2026'da hangi modeller Türkiye'ye gelecek?
        2026'da hangi modeller Türkiye'ye gelecek?
        Kadınlar tepki gösterdi
        Kadınlar tepki gösterdi
        19 yaşındaki genç kız, bıçaklı kavgada öldü!
        19 yaşındaki genç kız, bıçaklı kavgada öldü!
        Açlıktan ölen bebekte flaş gelişme! Aile boyu katil!
        Açlıktan ölen bebekte flaş gelişme! Aile boyu katil!
        ÖTV'siz araçlarda limitler arttı
        ÖTV'siz araçlarda limitler arttı
        İşçi 2026’da ne kadar vergi verecek?
        İşçi 2026’da ne kadar vergi verecek?

        Benzer Haberler

        Dondurucu soğukta denizde kulaç attı
        Dondurucu soğukta denizde kulaç attı
        Kastamonu'da 328 köy yolu kardan kapalı (2)
        Kastamonu'da 328 köy yolu kardan kapalı (2)
        Kastamonu'da en düşük sıcaklık eksi 24 derece ile Seydiler'de ölçüldü
        Kastamonu'da en düşük sıcaklık eksi 24 derece ile Seydiler'de ölçüldü
        Pınarbaşı Belediye Başkanı Arı çocuklarla kardan adam yaptı
        Pınarbaşı Belediye Başkanı Arı çocuklarla kardan adam yaptı
        Kar nedeniyle kapanan yolu açılan köy sakini ekibi oynayarak karşıladı
        Kar nedeniyle kapanan yolu açılan köy sakini ekibi oynayarak karşıladı
        Kastamonu'da 328 köy yolu kardan kapalı
        Kastamonu'da 328 köy yolu kardan kapalı