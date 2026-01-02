Kastamonu'da tarihi İnebolu evleri karla kaplandı
Kastamonu'nun İnebolu ilçesinde tarihi ahşap evler, kar yağışıyla beyaza büründü.
Kastamonu'nun İnebolu ilçesinde tarihi ahşap evler, kar yağışıyla beyaza büründü.
İnebolu'ya kar yağmasının ardından yüksek rakımlı mahallelerde kar kalınlığı 40 santimetreye ulaşırken, köylerde 1,5 metreyi buldu.
İlçeye bağlı 58 köy yolu ise ulaşıma kapandı.
İnebolu'nun tarihi ahşap evleri de karla kaplandı.
Fotoğrafçılar ve vatandaşlar, rengarenk evlerin beyaz örtüyle kaplanmasını kayıt altına aldı.
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.