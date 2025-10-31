Türk Kızılay Taşköprü Temsilciliğinden Belediye Başkanı Arslan'a ziyaret

Türk Kızılay Taşköprü Temsilcisi Hüseyin Seven ve yönetim kurulu üyeleri, Taşköprü Belediye Başkanı Hüseyin Arslan'ı ziyaret etti.

Ziyarette, Türk Kızılay'ın ilçede yürüttüğü sosyal yardım çalışmaları, gönüllülük faaliyetleri ve toplum dayanışmasını güçlendiren projeler hakkında görüş alışverişinde bulunuldu.

Belediye Başkanı Arslan, Türk Kızılay'ın hem ulusal hem de yerel düzeyde yürüttüğü insani yardım çalışmalarının takdirle karşılandığını söyledi.

Seven ise Belediye Başkanı Arslan'a desteklerinden dolayı teşekkür ederek, "Belediye Başkanımız her adımda bizlerin yanında yer alıyor. İlçemizde ihtiyaç sahiplerine ulaşmak ve gönüllülük bilincini yaymak adına çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz." dedi.