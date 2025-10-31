Kastamonu'da Kış Hazırlık Toplantısı düzenlendi

Kastamonu Valisi Meftun Dallı başkanlığında Kış Hazırlık Toplantısı gerçekleştirildi.

Dallı, Afet Koordinasyon Merkezi'nde gerçekleştirilen toplantıda, vatandaşların can ve mal güvenliği için tüm tedbirlerin üzerinde hassasiyetle durduklarını belirtti.

Gerekli tüm hazırlıkların titizlikle yapıldığını anlatan Dallı, kış şartlarının vatandaşların günlük yaşamını ve ulaşımı olumsuz etkilememesi için tüm kurumların koordineli şekilde görevlerinin başında olacağını kaydetti.

Toplantıda AFAD, Karayolları 15. Bölge Müdürlüğü, İl Emniyet Müdürlüğü, İl Jandarma Komutanlığı ve İl Özel İdaresi tarafından alınacak önlemlerle ilgili bilgilendirme yapıldı.