        Haberler Yerel Haberler Kastamonu Haberleri

        Kastamonu Üniversitesi'nde 29 Ekim Spor Oyunları düzenlendi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.10.2025 - 20:23 Güncelleme: 31.10.2025 - 20:23
        Kastamonu Üniversitesi'nde 29 Ekim Spor Oyunları düzenlendi
        –Kastamonu Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi'nde, Cumhuriyet'in 102. yılı dolayısıyla "29 Ekim Spor Oyunları" gerçekleştirildi.

        Spor Yöneticiliği Bölümü ve Geleceğin Spor Yöneticileri Topluluğu tarafından organize edilen etkinlikler iki gün sürdü.

        Program kapsamında ayak tenisi, dart, masa tenisi, yoga, dans ve koşu gibi etkinlikler ile yarışmalar düzenlendi.

        Spor Bilimleri Fakültesinde araştırma görevlisi olarak görev yapan Hülya Cin, AA muhabirine, bu tür etkinliklerin öğrencilerin eğitimi açısından önemli olduğunu söyledi.

        Oyunların Spor Yöneticiliği Bölümü tarafından planlandığını aktaran Cin, programı koşusuyla bitirdiklerini kaydetti.

        Spor Yöneticiliği Bölümü 3. sınıf öğrencisi ve Geleceğin Spor Yöneticileri Topluluğu Başkanı Mustafa Erekli ise etkinliklerin üniversite genelinde ilgi gördüğünü dile getirerek, "29 Ekim Cumhuriyet Oyunları'nı hem üniversitemiz hem de fakültemiz için güzel bir organizasyon olarak düşündük ve topluluğumuzla etkinliğe dahil olduk. Cumhuriyet'in 102. yılı olduğu için bu coşkuyu sporla kutlamak istedik." diye konuştu.

        Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümü 4. sınıf öğrencisi Turgut Köse de bu yıl da 29 Ekim koşusunda birinci olduğunu belirterek, "Böyle bir derece elde etmek beni mutlu etti. Eğitimimle birlikte aktif sporculuk hayatıma devam ediyorum. Ata'mızın bize emanet ettiği ülkede onun adına bu yolda koşmak beni gururlandırıyor." ifadelerini kullandı.

