Kastamonu'da 14 Yaş Altı futbol müsabakasında İl Özel İdarespor, Bozkurtspor'u 3-2 yendi
Bozkurt ilçesinde 14 Yaş Altı futbol müsabakasında İl Özel İdarespor, 1954 Bozkurt Sporu 3-2 yenerek deplasmandan galip ayrıldı.
Bozkurt ilçesinde 14 Yaş Altı futbol müsabakasında İl Özel İdarespor, 1954 Bozkurt Sporu 3-2 yenerek deplasmandan galip ayrıldı.
Bozkurt Şehir Stadyumu'nda oynanan müsabakanın ilk yarısı da 3-1 İl Özel İdarespor'un üstünlüğüyle sona erdi.
Karşılaşmaya sporseverler yoğun ilgi gösterdi.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.