        Kastamonu Haberleri

        Kastamonu'da 14 Yaş Altı futbol müsabakasında İl Özel İdarespor, Bozkurtspor'u 3-2 yendi

        Bozkurt ilçesinde 14 Yaş Altı futbol müsabakasında İl Özel İdarespor, 1954 Bozkurt Sporu 3-2 yenerek deplasmandan galip ayrıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.11.2025 - 10:12 Güncelleme: 03.11.2025 - 10:12
        Kastamonu'da 14 Yaş Altı futbol müsabakasında İl Özel İdarespor, Bozkurtspor'u 3-2 yendi
        Bozkurt ilçesinde 14 Yaş Altı futbol müsabakasında İl Özel İdarespor, 1954 Bozkurt Sporu 3-2 yenerek deplasmandan galip ayrıldı.

        Bozkurt Şehir Stadyumu'nda oynanan müsabakanın ilk yarısı da 3-1 İl Özel İdarespor'un üstünlüğüyle sona erdi.

        Karşılaşmaya sporseverler yoğun ilgi gösterdi.

