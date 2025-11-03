Kastamonu'da kayıp imam uçurumdan düşen aracında ölü bulundu

Arama çalışmalarına jandarma ekiplerinin yanı sıra AFAD, JAK ve komando ile Sahil Güvenlik ekipleri katıldı.

Kamera kayıtlarını inceleyen jandarma ekipleri, Topaloğlu'nun kullandığı otomobilin aynı gün saat 20.30 sıralarında İnebolu-Abana kara yolu liman mevkisinde ilçeden çıkış yaptığını tespit etti.

Kastamonu'nun İnebolu ilçesinde iki gündür kayıp olan imam uçurumdan düşen otomobilinin içerisinde ölü bulundu.

