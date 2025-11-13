Habertürk
Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Kastamonu Haberleri

        Kastamonu'da kaybolduktan 9 gün sonra ölü bulunan anne ve oğlunun cenazesi defnedildi

        Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde kaybolduktan 9 gün sonra ölü bulunan anne ve 5 yaşındaki oğlunun cenazesi toprağa verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.11.2025 - 16:34 Güncelleme: 13.11.2025 - 16:34
        Kastamonu'da kaybolduktan 9 gün sonra ölü bulunan anne ve oğlunun cenazesi defnedildi
        

        Ankara Adli Tıp Kurumundaki otopsi işlemlerinin ardından Huriye Helvacı (43) ve 5 yaşındaki oğlu Osman Yaşar Helvacı'nın cenazeleri Bozkurt ilçesine getirildi.

        Merkez Camisi'nde ikindi namazını müteakiben önce Osman Yaşar Helvacı, ardından da annesi Huriye Helvacı için ayrı ayrı cenaze namazı kılındı.

        Daha sonra cenazeler, Bahçe Mezarlığı'nda yan yana toprağa verildi.

        Huriye Helvacı'nın ablası Ayşe Çalık, gazetecilere, çok üzgün olduğunu dile getirerek, "Kayboldukları gün kardeşim ve yeğenimle telefonla görüştük. İkisinin de sesini duydum. 'Teyze köye gelmeyecek misin? Ne zaman köye geleceksin? Teyze iyi misin?' dedi. Kimlerin parmağı varsa çıkacak ortaya. Şu an kafamı toparlayıp konuşmuyorum." ifadelerini kullandı.

        Cenazeye ailenin yakınlarının yanı sıra Kastamonu Vali Yardımcısı Ahmet Atılkan, Bozkurt Kaymakamı İsmail Koçdoğan, Bozkurt Belediye Başkanı Muammer Yanık ile vatandaşlar katıldı.

        Bozkurt ilçe merkezinde 2 Kasım'da evden ayrılan Huriye Helvacı ile oğlu Osman Yaşar Helvacı'nın bulunması için arama çalışması yürütülmüş, çocuğun cesedi 11 Kasım'da Köseali köyünün ormanlık arazisinde bulunan şelale tabanında, kadının cesedi ise oğlunun yaklaşık 50 metre yukarısında bulunmuştu.

