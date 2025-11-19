Cide'de futsal turnuvası düzenlenecek

Turnuvaya katılmak isteyen takımlar, başvuru evraklarını 21 Kasım'a kadar Cide Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğüne teslim edebilecek.

Cide Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü tarafından düzenlenecek futsal turnuvası 24 Kasım’da Cide Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü Spor Salonu’nda başlayacak.

