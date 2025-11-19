Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Kastamonu Haberleri

        Cide'de futsal turnuvası düzenlenecek

        Kastamonu'nun Cide ilçesinde futsal turnuvası düzenlenecek.

        Giriş: 19.11.2025 - 19:52 Güncelleme: 19.11.2025 - 19:52
        Cide'de futsal turnuvası düzenlenecek
        Kastamonu'nun Cide ilçesinde futsal turnuvası düzenlenecek.

        Cide Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü tarafından düzenlenecek futsal turnuvası 24 Kasım’da Cide Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü Spor Salonu’nda başlayacak.

        İlçede birlik, beraberlik ve kaynaşmanın artırılmasının hedeflendiği turnuvada, futsal severleri aynı sahada buluşturacak.

        Turnuvaya katılmak isteyen takımlar, başvuru evraklarını 21 Kasım'a kadar Cide Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğüne teslim edebilecek.

        Takımların kesinleşmesinin ardından kura çekimi 21 Kasım günü saat 17.30’da Cide Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğünde yapılacak.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

