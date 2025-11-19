Cide'de futsal turnuvası düzenlenecek
Kastamonu'nun Cide ilçesinde futsal turnuvası düzenlenecek.
Cide Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü tarafından düzenlenecek futsal turnuvası 24 Kasım’da Cide Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü Spor Salonu’nda başlayacak.
İlçede birlik, beraberlik ve kaynaşmanın artırılmasının hedeflendiği turnuvada, futsal severleri aynı sahada buluşturacak.
Turnuvaya katılmak isteyen takımlar, başvuru evraklarını 21 Kasım'a kadar Cide Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğüne teslim edebilecek.
Takımların kesinleşmesinin ardından kura çekimi 21 Kasım günü saat 17.30’da Cide Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğünde yapılacak.
