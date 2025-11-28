Habertürk
Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Kastamonu Haberleri

        Kanyonlarıyla ünlü Pınarbaşı'nı ziyaret edenlerin sayısı her geçen yıl artıyor

        ÖZGÜR ALANTOR - Kanyonları ve doğal güzellikleriyle ünlü Kastamonu'nun Pınarbaşı ilçesi, bu yılın ilk on ayında 300 binden fazla ziyaretçi ağırladı.

        Giriş: 28.11.2025 - 11:39 Güncelleme: 28.11.2025 - 11:39
        Kanyonlarıyla ünlü Pınarbaşı'nı ziyaret edenlerin sayısı her geçen yıl artıyor
        ÖZGÜR ALANTOR - Kanyonları ve doğal güzellikleriyle ünlü Kastamonu'nun Pınarbaşı ilçesi, bu yılın ilk on ayında 300 binden fazla ziyaretçi ağırladı.

        "Dünyanın en derin ikinci kanyonu" olarak gösterilen Valla Kanyonu, doğal bir akvaryumu anımsatan Horma Kanyonu, Ilıca Şelalesi ile "dünyanın en büyük dördüncü mağarası" olarak gösterilen Ilgarini Mağarası'nın bulunduğu Pınarbaşı yapılan yatırımlarla ziyaretçi sayısını artırmaya devam ediyor.

        Derinliği yer yer 1200 metreyi bulan ve birçok risk barındırması nedeniyle geçişi en zor kanyonlar arasında gösterilen yaklaşık 12 kilometrelik Valla Kanyonu, seyir terasları sayesinde ziyaretçilere doğal güzellikleri görme fırsatı sunuyor.

        Zarı Çayı'nın binlerce yıllık yolculuğu sırasında oluşan Horma Kanyonu ise son olarak kayalara çivilerle monte edilen 3 kilometrelik ahşap platformla bir ucundan diğer ucuna kadar yürüyerek geçilebilir hale getirildi. Ahşap platformdan geçerken, kanyonun etkileyici güzellikleri görülebiliyor.

        Kanyonu geçtikten sonra Ilıca Şelalesi'ne ulaşan suyun 10 metre yükseklikten dökülmesiyle oluşan doğal havuz da özellikle yaz günlerinde serinlemek isteyenler tarafından yoğun ilgi görüyor. "Saklı cennet" olarak gösterilen şelale, yaz kış ziyaretçilerine doğanın zenginliklerini sunuyor.

        Büyüklüğü ile dikkatleri çeken Ilgarini Mağarası ise ziyaret edenleri etkiliyor.

        - "Pınarbaşı Türkiye'nin dünyaya armağanı bir yer"

        Pınarbaşı Belediye Başkanı Serkan Arı, AA muhabirine, doğal güzellikleri ile ön plana çıkan ilçenin her geçen gün daha çok turist tarafından ziyaret edildiğini söyledi.

        Çok güzel bir ilçede yaşadıklarını ifade eden Arı, "Pınarbaşı Türkiye'nin dünyaya armağanı bir yer. Dünyanın cenneti diyoruz ilçemizi tanıtırken. Küre Dağları Milli Parkı'nın gözbebeği bir yer. Horma Kanyonu ile dünyanın derinlikteki ikinci büyük kanyonu olan Valla Kanyonu ile Ilıca Şelalesi ve Ilgarini Mağarası ile son yıllarda Batı Karadeniz'in incisi durumunda. Doğa tutkunlarının en çok uğradığı yerlerden biri." dedi.

        Üç yıl önce yılda 150 bin kişinin ziyaret ettiği ilçeye ilginin her geçen gün arttığına işaret eden Arı, "Bu sene geçen yıla oranla ziyaretçi sayımızda yüzde 50 artış devam ediyor. Şu ana kadar ziyaretçi sayısında 300 bini aşmış durumdayız. Önümüzdeki yıllarda da 400 binleri zorlayacağımızı düşünüyoruz. Bütün doğa tutkunlarını bu güzelliği görmeye davet ediyorum." diye konuştu.

        - "Burayı çok beğendik, doğasına hayran kaldık"

        Bölgeyi gezmeye gelen Kevser Kara ise Kayseri'de yaşadıklarını belirterek, "Kızım Karabük'te üniversitede okuyor. Kızımı görmeye geldik. Gelmişken Pınarbaşı'nı da ziyaret edip, buraları da gezip görelim dedik. Burayı çok beğendik, doğasına hayran kaldık." ifadelerini kullandı.

        Sevim Yılmaz da yıllar sonra memleketine geldiğini dile getirerek, şunları kaydetti:

        "Aslında buralıyım ama 45 yıldır İstanbul'da yaşıyorum. Buraya gezmeye geldim. Muhteşem bir yer, şelaleyi çok beğendim suyu çocukluğuma göre azalmış ama yine de harika. İnsanların kanyondan geçmesi için, gezip görebileceği yollar yapılmış. Güzel yatırımlar yapılmış. Herkesin gelip görmesini isterim."

