        Kastamonu'da ruhsatsız silah operasyonunda 5 zanlı yakalandı

        Kastamonu'da ruhsatsız silah operasyonunda 5 zanlı yakalandı

        Kastamonu'da düzenlenen ruhsatsız silah operasyonunda 5 şüpheli yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.12.2025 - 09:41 Güncelleme: 02.12.2025 - 09:41
        Kastamonu'da düzenlenen ruhsatsız silah operasyonunda 5 şüpheli yakalandı.

        İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, "Genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması suçu" kapsamında ruhsatsız silah kullananlara yönelik çalışma başlattı.

        Bu kapsamda şüpheliler İ.Ç, K.T, E.Y, Z.Z, Y.Ö'nün ikamet ve üzerlerinde yapılan aramada 3 ruhsatsız, 2 bulundurma ruhsatlı tabanca, 5 tabanca şarjörü ve 231 tabanca fişeği ele geçirildi.

        Şüpheliler gözaltına alındı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

