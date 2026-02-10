Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kastamonu Haberleri Haberleri

        Kastamonu'da 3 yerel eylem grubuna 37 milyon liralık destek

        Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) IPARD-III Programı kapsamında Kastamonu'da faaliyet gösteren 3 yerel eylem grubuna 37 milyon 213 bin 980 lira destek verilecek.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.02.2026 - 18:23 Güncelleme: 10.02.2026 - 18:23
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kastamonu'da 3 yerel eylem grubuna 37 milyon liralık destek
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) IPARD-III Programı kapsamında Kastamonu'da faaliyet gösteren 3 yerel eylem grubuna 37 milyon 213 bin 980 lira destek verilecek.

        Kastamonu Valisi Meftun Dallı, Valilikte düzenlenen toplantıda yaptığı konuşmada, Azdavay-Daday Yerel Eylem Grubu Derneğinin Azdavay ve Daday'ı, Gideros Yerel Eylem Grubu Derneğinin Cide ve Doğanyurt'u, Şerife Bacı Yerel Eylem Grubu Derneğinin ise Ağlı, Seydiler ve Küre'yi kapsadığını söyledi.

        Projelerin çok faydalı olacağına inandığını belirten Dallı, hayırlı olmasını diledi.


        TKDK İl Koordinatörü Ahmet Kuyulu ise IPARD III Programı 6. çağrı kapsamında LEADER tedbiri çerçevesinde Kastamonu'dan başvuru yapan tüm yerel eylem gruplarının desteklenmeye uygun bulunduğunu vurguladı.

        Daha önce üç yerel eylem grubu ile sözleşme imzalandığına işaret eden Kuyulu, "Bu imzalarla il genelinde toplam altı yerel eylem grubu fiilen uygulama aşamasına geçirilmiştir. Azdavay-Daday, Gideros ve Şerife Bacı Yerel Eylem gruplarının ikisine 12 milyon 404 bin 665'er lira, birine ise 12 milyon 404 bin 650 lira olmak üzere toplam 37 milyon 213 bin 980 lira yüzde 100 hibe verilecektir. IPARD III Programı kapsamında Kastamonu'da sözleşmesi imzalanan yerel eylem gruplarının toplam bütçesi 75 milyon 382 bin 180 liraya ulaşmıştır." diye konuştu.

        Konuşmaların ardından projenin imzaları atıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Mihalgazi Belediye Başkanı Akgün, gözyaşlarını tutamadı
        Mihalgazi Belediye Başkanı Akgün, gözyaşlarını tutamadı
        Cinayetten 3 ay önce ölümle tehdit!
        Cinayetten 3 ay önce ölümle tehdit!
        10 Şubat 2026: Bugün ne oldu?
        10 Şubat 2026: Bugün ne oldu?
        2025'te büyükbaş hayvan sayısı yüzde 4,3 arttı
        2025'te büyükbaş hayvan sayısı yüzde 4,3 arttı
        20 yıl önce Bilecik'te 3 kişi kaybolmuştu... Vahşet çiftliği!
        20 yıl önce Bilecik'te 3 kişi kaybolmuştu... Vahşet çiftliği!
        Önce çarptılar sonra saldırdılar!
        Önce çarptılar sonra saldırdılar!
        Dursun Özbek haklı çıktı!
        Dursun Özbek haklı çıktı!
        Tüm dünyada konuşuldu
        Tüm dünyada konuşuldu
        Güneş patlamaları neden arttı?
        Güneş patlamaları neden arttı?
        Süper Lig'de zirve ile dip arasında uçurum!
        Süper Lig'de zirve ile dip arasında uçurum!
        En az ve en çok boşanan şehirler
        En az ve en çok boşanan şehirler
        Marco Asensio'nun "Altın çağı"
        Marco Asensio'nun "Altın çağı"
        Eski hakemlerden flaş penaltı ve kırmızı kart yorumu!
        Eski hakemlerden flaş penaltı ve kırmızı kart yorumu!
        Bu hafta hava nasıl olacak?
        Bu hafta hava nasıl olacak?
        Bugün O gün! Erdem'in 8,5 yıllık bekleyişi sona erdi
        Bugün O gün! Erdem'in 8,5 yıllık bekleyişi sona erdi
        İstanbul'da yaşayanlar aslen nereli?
        İstanbul'da yaşayanlar aslen nereli?
        "Pişmanım"
        "Pişmanım"
        Belgeler Amerika'dan istifalar Avrupa'dan
        Belgeler Amerika'dan istifalar Avrupa'dan
        Kongre üyeleri Epstein belgelerinin sansürsüz halini inceledi
        Kongre üyeleri Epstein belgelerinin sansürsüz halini inceledi
        Z kuşağı sınıfta kaldı
        Z kuşağı sınıfta kaldı

        Benzer Haberler

        Tosya'da liseler arası bilgi yarışması düzenlendi
        Tosya'da liseler arası bilgi yarışması düzenlendi
        Kastamonu'da DEAŞ operasyonunda 1 zanlı yakalandı
        Kastamonu'da DEAŞ operasyonunda 1 zanlı yakalandı
        KUZKA, Ürün Ticarileştirme ve KOBİ Destek Merkezi Teknik Destek Programı ba...
        KUZKA, Ürün Ticarileştirme ve KOBİ Destek Merkezi Teknik Destek Programı ba...
        KUZKA'nın KOBİ ve yerel ürün ticarileştirme rekabetini arttıracak programı...
        KUZKA'nın KOBİ ve yerel ürün ticarileştirme rekabetini arttıracak programı...
        Kastamonu'da 1 kişinin öldüğü trafik kazasıyla ilgili yargılanan sanığına 4...
        Kastamonu'da 1 kişinin öldüğü trafik kazasıyla ilgili yargılanan sanığına 4...
        Kastamonu'da heyelan riski nedeniyle boşaltılan 2 katlı bina kendiliğinden...
        Kastamonu'da heyelan riski nedeniyle boşaltılan 2 katlı bina kendiliğinden...