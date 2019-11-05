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Tedavisi tamamlanan lösemi hastaları, maskelerini attı

İHA

Kastamonu'da tedavisi tamamlanan lösemi hastaları için maske atma etkinliği düzenlendi. Pasta kestikten sonra maskelerini atan lösemi hastaları, tedavilerinin tamamlanmasını büyük mutlulukla kutladı.

Tedavisi tamamlanan lösemi hastaları, maskelerini attı

Kastamonu’da tedavisi tamamlanan lösemi hastaları için maske atma etkinliği düzenlendi. Pasta kestikten sonra maskelerini atan lösemi hastaları, tedavilerinin tamamlanmasını büyük mutlulukla kutladı.
28 Kasım tarihleri arasında düzenlenen ’Lösemili Çocuklar Haftası’ etkinlikleri kapsamında Lösemili Çocuklar Vakfı (LÖSEV) Kastamonu İl Temsilciliği tarafından maske atma töreni düzenlendi. Etkinliğe lösemi hastası 4 yaşındaki Bukre Çiçek Topçuoğlu, 14 yaşındaki Abbas Yıldırım ve 35 yaşındaki Ali Birol Çarklı ile aileleri katıldı. Tedavisi tamamlanan lösemi hastaları, kendileri için hazırlanan pastayı keserek kendilerini korumak için taktıkları maskelerini çıkartarak attı. Maske attıktan sonra tedavisi tamamlanan lösemi hastaları ile ailelerine ikramlarda bulunuldu. Tedavisi tamamlanan Ali Birol Çarklı, iki yıldır tedavi gördüğünü belirterek, “Bu yıl tedavim tamamlandı. Lenf kanserine yakalanmıştım. Kanseri LÖSEV sayesine yendim. Uzun bir süre boyunca yaklaşık 1 yıl boyunca kemoterapi aldım. Kemoterapim şu anda bitti. Artık iyiyim” dedi.
Tedavisinin tamamlanmasının ardından maskelerini çıkardıklarını söyleyen Çarklı, “Artık maskeden kurtulduk. Maskelerimizi taktığımız zaman herkes bize farklı gözle bakıyordu. Artık maskelerimizi çıkarttık ve biz herkesin içerisindeyiz” diye konuştu.
Tedavisi tamamlanan lösemili hastalar için maske çıkarma partisi düzenlediklerini kaydeden Vakfın İl Temsilcisi Şevket Yılmaz, “Bizim lösemili çocuklarımız, 3 yıl boyunca maskeyi kendilerini korumak için, enfeksiyon kapmamak için takıyorlar, maskeyle dolaşıyorlar. Lösemi tedavisi gören çocuklarımızın saçları dökülüyor, ateşleri hiçbir zaman düşmüyor. Bu zorluklarla bu çocuklarımız 3 yıl boyunca savaşmak zorundalar. Bugünde burada üç tane arkadaşımız, gencimiz, çocuğumuz artık bu süreçten kurtuldular. Maskeyle dolaşma zamanı bitti ve maskesiz artık her yere girip çıkabilecekler. Tabii kendilerini de bazı noktalarda kontrol altında tutacaklar. O yüzden bizde, burada bu arkadaşlarımıza maske çıkarma partisi düzenledik. Arkadaşlarımıza bundan sonraki hayatlarında başarılar diliyorum, sağlıklı uzun ömürler dilerim” ifadelerini kullandı.

KASTAMONU

05 Kasım 2019 Salı

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