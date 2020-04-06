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Vidinlioğlu, “Önümüzdeki iki hafta virüsün pik haftası olma ihtimali çok yüksek” Kastamonu Belediye Başkanı Op. Dr. Rahmi Galip Vidinlioğlu: “Kastamonu’da pozitif vaka sayısı yüzde 100 artış gösterdi”

İHA

Kastamonu Belediye Başkanı Op. Dr. Rahmi Galip Vidinlioğlu, önümüzdeki iki haftada virüsün pik hafta olma ihtimalinin çok yüksek olduğunu belirterek, "Kastamonu'da pozitif vaka sayısı yüzde 100 artış gösterdi" dedi.

Vidinlioğlu, “Önümüzdeki iki hafta virüsün pik haftası olma ihtimali çok yüksek” Kastamonu Belediye Başkanı Op. Dr. Rahmi Galip Vidinlioğlu: “Kastamonu’da pozitif vaka sayısı yüzde 100 artış gösterdi”

Kastamonu Belediye Başkanı Op. Dr. Rahmi Galip Vidinlioğlu, önümüzdeki iki haftada virüsün pik hafta olma ihtimalinin çok yüksek olduğunu belirterek, “Kastamonu’da pozitif vaka sayısı yüzde 100 artış gösterdi” dedi.
Kastamonu Belediye Başkanı Op. Dr. Rahmi Galip Vidinlioğlu, pazaryerini ziyaret ederek hem esnaflarla hem de vatandaşlarla bir süre sohbet etti. Esnaf ve vatandaşların istek ve taleplerini dinleyen Başkan Vidinlioğlu, “Korona virüs (Kovid19) salgınıyla mücadelede hem ülkemiz hem de ilimiz çok kritik bir sürece girmiştir. Türkiye’nin en yaşlı illerinden biri olan şehrimizde riskin bir hayli yüksek olduğu unutulmamalıdır. Bu nedenden ötürü hemşehrilerimi tekrar tekrar uyarmak istiyorum. Evde kalın. Önümüzdeki iki hafta virüsün pik haftası olma ihtimali çok yüksek. Endişeliyim çünkü virüs Kastamonu’da aktif halde. 4 Nisan Cuma günü 26 olan pozitif vaka sayısı hafta sonu yüzde 100’ün üzerinde bir artış göstermiştir. Testler yapılmaya başlandığında artışın ne derecede olduğunu göreceğiz demiştik. Şuan gördüğümüz pozitif vaka artışı çok ciddiye alınmalıdır. İl dışından Kastamonu’ya gelen gurbetçilerimiz en büyük risk grubunu oluşturmakta olduğunu söylemiş ve endişelerimi dile getirmiştim. Ne yazık ki bugün pozitif vaka sayısındaki artış şehrimiz açısından önümüzdeki sürecin daha da zor geçeceğini gösteriyor” dedi.
Uyarılara uymanın gerektiği bir haftalara girdiklerini söyleyen Başkan Vidinlioğlu, “Aylardır yapılan uyarılara hemşehrilerimizin tam anlamıyla uymaları gerektiği bir haftadayız. Atılan adımlar geç olursa geri dönüşü güç olur! Çok üzücü sonuçlarla karşılaşabiliriz. Uyarıları dikkate alır herkes kendi izolasyonunu doğru yaparsa çözüm o kadar hızlı olur. Hafta sonu yaşanan artışlar Devlet Hastanemizin Pandemi Hastanesi olması durumunu daha güçlü kılmaktadır. Vakit kaybetmeden gerekenleri yapmalıyız. Hem sağlık çalışanlarımızın sağlığı hem de hastanede tedavi gören diğer vatandaşlarımızın sağlığı için gerekli izolasyon şarttır. Zaruri olmadıkça vatandaşlarımız dışarı çıkmamalı, eş, dost ve akraba ziyaretleri asla yapılmamalıdır! Eldiven ve maske kullanımından taviz verilmemelidir! Hastalık temas yoluyla bulaştığından ötürü sağlıklı bir yaşam için teması kesmeliyiz! İlçelerimiz ile olan ulaşımı bu kritik süreçte kesmeyi düşünmeliyiz” diye konuştu.
Türkiye’nin en yaşlı illeri arasında olmaları nedeniyle olağanüstü tedbirlerin alınması gerektiğini savunan Başkan Vidinlioğlu, “Türkiye’nin en yaşlı illeri arasında olmamız hasebiyle salgının şehrimizi kuşatmasına müsaade etmemek adına olağanüstü tedbirleri almamız gerekmektedir. Zaman birlik olma ve dayanışmayı en üst seviyeye çıkartma zamanıdır. Zaman geleceğimiz için önlemlere uyma zamanı ve radikal önlemleri devreye koyma zamanıdır! Vakit bizler için artık sağlıktır, candır! Bu nedenden ötürü kaybedecek vaktimiz maalesef yoktur” ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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