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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Horma Kanyonu'nda cüzdan kurtarma operasyonu

DHA

Horma Kanyonu'nda cüzdan kurtarma operasyonu


Gürkan YILMAZ/KASTAMONU, (DHA)- KASTAMONU'da, bir vatandaşın Horma Kanyonu'na düşürdüğü cüzdan, Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ekiplerince yaklaşık 25 metrede bularak sahibine teslim etti.
Olay, Pınarbaşı ilçesinde bulunan Horma Kanyonu'nda meydana geldi. Karabük'ten Kastamonu'ya gezmeye gelen A.U. (50), cüzdanını yaklaşık 25 metre yükseklikten Kanyon içerisine düşürdü. Cüzdanında önemli evraklarının olduğunu belirten A.U., JAK Timi'nden yardım istedi. Bunun üzerine bölgeye gelen ekipler, iple Kanyon'a inerek cüzdanı bulunduğu yerden aldı. Cüzdan, ekipler tarafından sahibine teslim edildi. A.U., çalışmalarından ve cüzdanı bulduklarından dolayı ekiplere teşekkür etti.  DHA-Güvenlik Türkiye-Kastamonu Gürkan YILMAZ
2020-08-01 00:56:35

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