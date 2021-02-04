Hanönü Kaymakamı Orhan, görev süresini tamamlayarak ilçeden ayrıldı

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Yaklaşık 6 ay önce Hanönü ilçe kaymakam vekili olarak atanan Ahmet Raşit Orhan, kaymakamlık eğitimi ve kursu için görev süresini tamamlayarak ilçeden ayrıldı.

İçişleri Bakanlığı tarafından yaklaşık 6 ay önce kaymakam vekili olarak Hanönü ilçesine ataması yapılan Ahmet Raşit Orhan, görev süresini tamamlayarak ilçeden ayrıldı.

Yeni bir kaymakam ataması yapılana kadar Hanönü ilçe kaymakamlığına Taşköprü Kaymakamı Çağlar Partal’ın vekalet edeceği bildirildi.

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