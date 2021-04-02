Bakan Soylu, askeriye içerisine yapılacak caminin temelini attı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bakan Soylu, askeriye içerisine yapılacak caminin temelini attı

İHA

Bakan Soylu, askeriye içerisine yapılacak caminin temelini attı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, askeriye içerisine yapılacak olan caminin temel atma törenine katıldı. Törende Bakan Soylu, butona basarak caminin temelini attı.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kastamonu Jandarma Komando Eğitim Alay Komutanlığında düzenlenen Uzman Erbaş Jandarma Komando Temel Kursu Mezuniyet Törenine katıldıktan sonra kışla içerisine yapılacak olan cami temel atma törenine katıldı.
Törende konuşan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Hasan Demir’in hayratına yapılabilecek en güzel eserlerden bir tanesinin cami yaptırmak olduğunu belirterek, “Güzel bir cami. Hayırlı evlatlar, annelerinin ve babalarının hayır hasanet yaparak dua kapılarını açık tutunlardır. Burada kalacak her namaz, yapılacak her dua, burayı ziyaret ederek bu tesisten istifade edecek her insan, attığı her adımla inşallah ötesi dünyada babanıza, ailenize, dualar edilecek ve o amel defteri işleyecek. Burası kahraman evlatlarımızın yetiştiği, Mehmetçiğimizin, kahramanlarımızın, komandolarımız yetiştiği bir ocak. Böyle bir ocakta bu ihtiyacın giderilmiş olması hakikaten çok önemli, çok hayırlı bir iş. Allah nasip ettirecek ki olacak. Ona da şükür etmek lazım. Bazen hayır ve hizmetin kapısı kesilir, açıldığı zaman ne mutlu bize. Allah bereketinizi arttırsın, ticaretinizi arttırsın. İnşallah bu güzel camimizi de Kasım ayının ilk haftası Cuma gününde inşallah açılacak. Komandolarımıza bunun sözünü verdik. Tebrik ediyoruz, hayırlı uğurlu olsun İnşallah amel defterine her adımda yazılır” dedi.
Temel atma töreninin ardından Bakan Soylu, beraberindeki heyet ile birlikte Nasrullah Kadı Camisinde Cuma namazını kıldı. Cuma namazından çıkan Bakan Soylu, Nasrullah Meydanında vatandaşlarla bir araya geldi. Vatandaşların sarımsak hediyesini de kabul eden Bakan Soylu, vatandaşların fotoğraf çektirme isteğini de kırmadı. Bakan Soylu, buradaki ziyaretin ardından Kastamonu Havalimanına giderek Ankara'ya hareket etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Jandarma Genel Komutanı Çetin: “İnlerine girip köklerini kurutmaya kararlıyız”
YEREL HABERLER Jandarma Genel Komutanı Çetin: “İnlerine girip ...
Bakan Süleyman Soylu: "Annelerin evlatlarını PKK’ya kaptırmamaya kararlıyız" "PKK’ya katılım geçen yıl 53 kişi. 243 kişi dağdan indirildi" "Jandarma, 26'sı büyük toplam 22 bin 399 operasyon yaptı. Mardin’de saha ve alan sorumlularını etkisiz hale getirdiler” "İnsanlar bize sığınıyor. Avrupa’nın yozlaşmış kültürünü geride bırakıp bize sığınıyorlar"
YEREL HABERLER Bakan Süleyman Soylu: "Annelerin evlatlarını PKK’ya ...
Bakan Soylu: PKK'ya tarihinin en ağır bedelini ödettireceğiz
YEREL HABERLER Bakan Soylu: PKK'ya tarihinin en ağır bedelini ...
Bakan Soylu: PKK'ya tarihinin en ağır bedelini ödettireceğiz
YEREL HABERLER Bakan Soylu: PKK'ya tarihinin en ağır bedelini ...
Tosya’da eğitimcilerden Kızılay’a destek
YEREL HABERLER Tosya’da eğitimcilerden Kızılay’a destek
Bakan Soylu, Kastamonu’ya geldi
YEREL HABERLER Bakan Soylu, Kastamonu’ya geldi
Kastamonu’da çıkan yangında samanlık küle döndü
YEREL HABERLER Kastamonu’da çıkan yangında samanlık küle döndü
Kastamonu’da iki köy daha karantinaya alındı
YEREL HABERLER Kastamonu’da iki köy daha karantinaya alındı
Başkan Vidinlioğlu’ndan yerel basına destek
YEREL HABERLER Başkan Vidinlioğlu’ndan yerel basına destek
Büfeden alkol ve sigara çalan şahıs tutuklandı
YEREL HABERLER Büfeden alkol ve sigara çalan şahıs tutuklandı
“En İyi Narkotik Polisi; Anne” projesi Hanönü’de tanıtıldı
YEREL HABERLER “En İyi Narkotik Polisi; Anne” projesi Hanönü’de ...
İŞGEM bünyesinde faaliyet gösteren firmaların cirosu 25 milyona ulaştı KUZKA’tan İŞGEM bünyesindeki 6 firmaya danışmanlık hizmeti
YEREL HABERLER İŞGEM bünyesinde faaliyet gösteren firmaların cirosu ...
Tosya’da kısıtlamalar tekrar başladı
YEREL HABERLER Tosya’da kısıtlamalar tekrar başladı
İtfaiye ekiplerinden çocuklara afet eğitimi
YEREL HABERLER İtfaiye ekiplerinden çocuklara afet eğitimi
Madde bağımlığını uyuşturucu ile savaşanlar anlattı
YEREL HABERLER Madde bağımlığını uyuşturucu ile savaşanlar anlattı
Kastamonu’da DEAŞ operasyonu: 3 gözaltı
YEREL HABERLER Kastamonu’da DEAŞ operasyonu: 3 gözaltı
Sobadan sızan gaz 3 kişiyi zehirledi
YEREL HABERLER Sobadan sızan gaz 3 kişiyi zehirledi
Hem kapalı yolları açıyorlar hem de mahsur kalanları kurtarıyorlar
YEREL HABERLER Hem kapalı yolları açıyorlar hem de mahsur kalanları ...
Taşköprü’de bir köyde uygulanan karantina süresi uzatıldı
YEREL HABERLER Taşköprü’de bir köyde uygulanan karantina süresi ...
Küle dönen 2 bin hektarlık ormanlık alan yeniden yeşerecek Yeşilin bekçileri külleri ormana dönüştürmek için seferber oldu
YEREL HABERLER Küle dönen 2 bin hektarlık ormanlık alan yeniden ...
Tosya'da okul geçidine kırmızı çizgi
YEREL HABERLER Tosya'da okul geçidine kırmızı çizgi