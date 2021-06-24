Yan yatan kamyondaki tomruklar otomobilin üstüne devrildi: 2 yaralı

KastamonuKarabük karayolu Araç mevkiinde tomruk yüklü kamyonun yan yatması neticesinde araçta yüklü tomruklar bir otomobilin üzerine devrildi. Kazada 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, AraçKastamonu karayolu Diphan mevkiinde sürücüsünün kontrolünden çıkan 34 PU 798 plakalı tomruk yüklü kamyon yat yattı. Yan yatan kamyonda yüklü olan tomruklar ise bir otomobilin üzerine devrildi. Meydana gelen kazada her iki araç içinde bulunan sıkışan sürücüler yaralanırken, kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine, itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekiplerince sıkıştıkları yerden kurtarılan 2 yaralı sürücü, ambulanslarla Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis ekipleri, kaza hakkında inceleme başlattı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.