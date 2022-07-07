“Ulusal Ahşap Oyun ve Oyuncak Tasarım Yarışması” başvuruları devam ediyor

Kastamonu Üniversitesi, Ahşap Kültürünü Araştırma ve Uygulama Merkezi, Ormancılık ve Tabiat Turizmi İhtisaslaşma Koordinatörlüğü ile Teknoloji Transfer Ofisi tarafından 4 Ekim tarihinde Güzel Sanatlar Galerisi’nde “Ulusal Ahşap Oyun ve Oyuncak Tasarım Yarışması” düzenlenecek.

“Ormancılık ve Tabiat Turizmi” alanında ihtisaslaşan Kastamonu Üniversitesi'nde gerçekleştirilecek olan Ulusal Ahşap Oyun ve Oyuncak Tasarım Yarışması, 3 yaş üzeri çocukların oyun ve eğlence ihtiyaçlarını karşılayabilecek ahşap oyun materyallerinin çeşitliliğini arttıracak. Yarışmada çocukların elgöz koordinasyonu ve kas gelişimine uygun, eğitim ortamlarını destekleyici, eğlenerek öğrenmeye teşvik eden oyun ve oyuncakların, doğal, sağlığa uygun, sürdürülebilir, çevre dostu ahşap malzemelerden tasarlanıp üretilmesi, ahşap oyun ve oyuncak çeşitliliğinin arttırılması ve kullanımlarının benimsenerek yaygınlaştırılması amaçlanıyor.

Yarışma çerçevesinde yarışmacı adaylarından, okul öncesi gelişim döneminden başlayarak çocukların zihinsel, bedensel ve psikososyal gelişimlerini destekleyecek, hayal gücünü ve kabiliyetlerini ortaya çıkaran, planlama, iş birliği yapma, müzakere etme, paylaşımcı olma, takdir edilme ve ödüllendirilme ile ilgili sabırlı olma duygusunu geliştiren, aile içi ilişkileri güçlendiren, öğrenmesini kolaylaştıran ve çok yönlü ele almaya imkan tanıyan ahşap oyun ve oyuncaklar geliştirmeleri bekleniyor.

Yarışmacı adayları yaş gruplarına göre genç ve serbest katılımcı olmak üzere iki farklı kategoride yarışmaya katılabilecek. Yarışmanın son başvuru tarihi ise 31 Ağustos olarak belirlendi. Yarışma ise 4 Ekim tarihinde Güzel Sanatlar Galerisi’nde düzenlenecek.

Kastamonu Üniversitesi'nde gerçekleştirilecek yarışmanın toplam ödül değeri 37 bin 500 TL bulacak. Ödüller Kastamonu Entegre sponsorluğunda “Kastamonu Entegre Özel Ödülleri” olarak dereceye giren yarışmacılara verilecek.

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