İnebolu'daki yaşanan korona virüs vaka artışları ile ilgili konuşan İnebolu Toplum Sağlığı Merkezi Başkanı Dr. Gamze Gül Yazar, "İnebolu’da şu an itibari ile toplamda aktif 103 vaka bulunuyor" dedi.

Kastamonu’nun İnebolu ilçesinde korona virüs vaka sayılarındaki artış Kurban Bayramı sonrasında artmaya başladı. Vaka sayıları ile ilgili açıklamalarda bulunan İnebolu Toplum Sağlığı Merkezi Başkanı Dr. Gamze Gül Yazar, bayram tatilinde ilçede yaşanan yoğunluğun da etkisi ile vaka sayılarında ciddi bir artışın gözlemlendiğini kaydetti.

Yoğun bir dönemin sağlık çalışanlarını beklediğini söyleyen Yazar, “İnebolu’da Haziran ayında vaka sayılarında sıfırı görmüştük. Kurban Bayramı tatilinin başlaması ile beraber İnebolu’da korona virüs vakaları günlük çift rakamlara gördü. İlçemizde her gün net olarak 20 vaka çıkmaktadır. Bu vakaların birçoğu gurbetteki vatandaşlarının memleketine bayram tatiline gelmesi ile beraber tekrar artışlar yaşandı. İnebolu’da şu an itibari ile toplamda aktif 103 vaka bulunuyor. Bununla beraber de temaslı sayımız 120'ye yükseldi. İlçedeki vatandaşlarımız üç yıllık Covid19 sürecinde sıkıldı ve maske zorunluluğu da yok artık. Mevsim dolayısıyla hafif geçiriliyor. Bakanlıktan gelecek talimatlar doğrultusunda yeniden önlem alınmaya başlanacak ama bu korona virüs bundan sonra bizim gribal enfeksiyon gibi bir gerçeğimiz olacak. Korona virüs salgını hastalığı için vatandaşlarımız genellikle boğaz ağrısı ile başvuruyor. Yeniden yoğun bir dönem bizi bekliyor umarım korktuğumuz gibi olmaz. Mevsim dolayısıyla ve sürü bağışıklığı sebebiyle hafif geçiriliyor. Aşını olmayan vatandaşlarımızı aşıların yaptırmalarını rica ediyoruz” dedi.

