AA

Mahalleden gelen vatandaşlar, suda buldukları dayı Acar'ın cesedini çıkardı. Kayalıklarda sıkışan yeğeninin cesedine yaklaşamayan vatandaşlar durumu 112'ye bildirdi.

Bölgeye gelen Jandarma Arama Kurtarma Timi (JAK) ekipleri ile AFAD ekipleri kanyona girerek, çocuğun cesedini çıkardı.

Köy muhtarı Mustafa Kamal, AA muhabirine, kanyona gezmeye çok sayıda insan geldiğini söyledi.

Yabacıların da sık sık bölgeye geldiğini kaydeden Kamal, "Çok kayalık bir kanyon burası, yüzmek kolay değil. Bilmeyenler de geliyor. Biz defalarca girmesi yasak diyoruz ama başında bekleyemiyoruz. Biz aslında içme suyumuzu da buradan karşılıyoruz o yüzden girilesine karşıyız. Kimse kusura bakmasın kızmasın ama tehlikeli olduğu için insanların buraya gelip suya girmesini istemiyoruz." dedi.

Olay hakkında bilgi veren Kamal, şöyle devam etti:

"Araç ilçesinden gelmişler. Yüzerken boğulmaya başlayınca imdat diye bağırmaya başlamışlar. Aşağıdan gençler kurtarmak için gittiklerinde öldüklerini görmüş. Büyük olanı suya girip çıkarmışlar ama yeğeni kayanın altında olduğu için çıkaramamışlar. Devletin bütün birimleri gelip çıkardı."