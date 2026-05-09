Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Dünya
        Gündem
        Ekonomi
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Dünya Katar Başbakanı, JD Vance ile görüştü | Dış Haberler

        Katar Başbakanı, JD Vance ile görüştü

        Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al Sani, ABD Başkan Yardımcısı J.D. Vance ile bölgedeki gelişmeleri ele aldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09 Mayıs 2026 - 00:58 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Katar Başbakanı, JD Vance ile görüştü

        Katar Dışişleri Bakanlığı'nın, ABD merkezli X sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşıma göre, Al Sani, J.D Vance ile resmi temaslarda bulunmak üzere gittiği Washington’da, bir araya geldi.

        Görüşmede, iki ülke arasındaki stratejik işbirliği ilişkileri ve bu ilişkilerin farklı alanlarda güçlendirilmesi imkanları ele alındı.

        Toplantıda, bölgedeki son gelişmelerin yanı sıra güvenlik ve istikrara katkı sağlamak amacıyla yürütülen, gerilimi düşürmeye yönelik Pakistan arabuluculuğu ve bu konudaki diplomatik çabalar değerlendirildi.

        Katar Başbakanı Al Sani, görüşme sırasında bölgedeki krizin kökenlerinin barışçıl yöntemler ve diyalog yoluyla çözülmesine zemin hazırlayacak mevcut arabuluculuk çabalarına tüm tarafların karşılık vermesi gerektiğini vurguladı.

        Ayrıca Al Sani, bölgede sürdürülebilir barışı tesis edecek kapsamlı bir anlaşmaya varılmasının önemine dikkati çekti.

        *Fotoğraf: Katar Dışişleri Bakanlığı

        ÖNERİLEN VİDEO

        Kağıthane'de kayınvalidesi tarafından öldürülen damadın, eşini tehdit ettiği görüntüler ortaya çıktı

        KAĞITHANE'de kayınvalidesi tarafından bıçaklanarak öldürülen Rüzgar Eser'in eşini tehdit ettiği görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde Eser'in, "Nurşin 2-3 ay sabret, seni öldüreceğim, sakın geri adım atma. İki ay sonra o çocuk annesiz babasız kalacak, yetimhanede büyüyecek" dediği anlar yer aldı.(DH...
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Yalım'ın etkin pişmanlık ifadesi ortaya çıktı
        Yalım'ın etkin pişmanlık ifadesi ortaya çıktı
        Bakan Çiftçi'den önemli açıklamalar
        Bakan Çiftçi'den önemli açıklamalar
        F.Bahçe 8. kez Final-Four'da!
        F.Bahçe 8. kez Final-Four'da!
        Rusya-Ukrayna arasında 3 günlük ateşkes
        Rusya-Ukrayna arasında 3 günlük ateşkes
        İtfaiyeden anne köpeğe hassas müdahale
        İtfaiyeden anne köpeğe hassas müdahale
        İran basını: Hürmüz Boğazı'nda çatışmalar yaşandı
        İran basını: Hürmüz Boğazı'nda çatışmalar yaşandı
        Eşekli firar planı yetmedi: 9 yıl 7 ay hapis cezası
        Eşekli firar planı yetmedi: 9 yıl 7 ay hapis cezası
        Osimhen Şampiyonlar Ligi'nde zirvede!
        Osimhen Şampiyonlar Ligi'nde zirvede!
        Beşiktaş iskelesinde bıçaklı saldırı
        Beşiktaş iskelesinde bıçaklı saldırı
        Aidatlarda sistem değişti
        Aidatlarda sistem değişti
        "Savunma ihracatında hedef ilk 10"
        "Savunma ihracatında hedef ilk 10"
        Şanlıurfa'da dehşet yaşandı! Silahlı kavgada 3 kiş öldü!
        Şanlıurfa'da dehşet yaşandı! Silahlı kavgada 3 kiş öldü!
        Mourinho yeniden Real Madrid yolunda!
        Mourinho yeniden Real Madrid yolunda!
        Aziz Yıldırım'dan birlik çağrısı!
        Aziz Yıldırım'dan birlik çağrısı!
        Myanmar'da 11 bin karatlık dev yakut bulundu
        Myanmar'da 11 bin karatlık dev yakut bulundu
        Sağlık Bakanlığı'ndan "hantavirüs" açıklaması
        Sağlık Bakanlığı'ndan "hantavirüs" açıklaması
        "Gazze'ye 1 milyon konserve dağıtıldı"
        "Gazze'ye 1 milyon konserve dağıtıldı"
        G.Saray şampiyonluk maçına çıkıyor!
        G.Saray şampiyonluk maçına çıkıyor!
        Topkapı Sarayı'nın Harem'inde yeni dönem!
        Topkapı Sarayı'nın Harem'inde yeni dönem!
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası