Katar'dan "İsrail'in suçlarını araştırmak için komite kurulsun" çağrısı Katar, İsrail'in Gazze'deki Endonezya Hastanesi'ne düzenlediği saldırıyı şiddetle kınayarak, "Tel Aviv'in işlediği suçları araştırmak üzere uluslararası bir komite kurulması" çağrısında bulundu

Katar Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in Endonezya Hastanesi'nin poliklinik ve ameliyathane katını vurmasına ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, "Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Endonezya Hastanesi'ni bombalayarak çok sayıda sivilin ölümüne ve yaralanmasına neden olan İsrail'i en güçlü şekilde kınıyoruz." ifadelerine yer verildi.

"İsrail'in özellikle hastaneleri, okulları ve toplanma alanlarını hedef alma yaklaşımının bir uzantısı olan saldırının", uluslararası hukuk ve anlaşmaların açık bir ihlali olarak değerlendirildiği açıklamada, Tel Aviv'in Gazze Şeridi'nde sivillere karşı işlediği suçları araştırmak için uluslararası bir komite kurulması çağrısı yapıldı.

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"İSRAİL'İN KATLİAMLARINI ENGELLEMEK İÇİN ACİLEN HAREKETE GEÇMELİ"

Açıklamanın sonunda "Uluslararası kamuoyu İsrail'in katliamlarını engellemek için acilen harekete geçmeli, yüzlerce hasta ve sağlık personeli ile hastanelere sığınan yerlerinden edilmiş 2 binden fazla kişinin can güvenliğini sağlamalıdır." ifadeleri kullanıldı.

Gazze'nin bazı bölgelerinden dün geri çekilen İsrail tankları, bugün kara saldırılarını şehrin kuzeyine doğru yeniden genişleterek Cibaliya beldesindeki Endonezya Hastanesi'ni kuşatma altına aldı.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in Endonezya Hastanesi'nde poliklinikler ile ameliyathane katını vurduğunu, askeri araçlar tarafından kuşatılan hastanede cesetlerin yığıldığını bildirmişti.