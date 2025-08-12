Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Dünya
        Gündem
        Ekonomi
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Dünya Katar'ın eski Mossad yetkilisini parayla çalıştırdığı iddiası İsrail'de şok yarattı | Dış Haberler

        Katar'ın eski Mossad yetkilisini parayla çalıştırdığı iddiası İsrail'de şok yarattı

        İsrail istihbarat servisi Mossad'ın eski bir yetkilisi, Katar'dan para aldığı ve bu ülkeye hizmet sunduğu şüphesiyle "uyarı amaçlı" sorguya alındı. Söz konusu kişinin, savaşın başında Tel Aviv'in bilgisi dışında müzakere ekibinde yer aldığı belirtildi. Habertürk TV Güvenlik Politikaları Koordinatörü Çetiner Çetin'in haberi..

        Giriş: 12.08.2025 - 09:49 Güncelleme: 12.08.2025 - 09:49
        ABONE OL
        ABONE OL
        Katar eski Mossad yetkilisini parayla çalıştırdı iddiası
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        İsrail kanalı i24news’e göre bu, aynı olayla bağlantılı olarak soruşturulan ikinci eski Mossad personeli oldu. Şüpheli tutuklanmazken, diğer zanlılarla iletişim kurması yasaklandı. İsrailli esirlerin ailelerini temsil eden merkez, bu skandalın Katar’ın esirlerin geri getirilmesi mücadelesine “sızdığını” gösterdiğini savundu ve Başbakan Binyamin Netanyahu’ya “temizlik operasyonu” yapması çağrısında bulundu.

        Olay, Katar ile Netanyahu’nun ofisindeki bazı çalışanlar arasında iki ayrı faaliyet hattına dayanıyor. Bunlardan ilki, Amerikalı Yahudi lobici Guy Podelic’in yürüttüğü ve “Al-Manara” projesi olarak bilinen kampanya. Bu proje, Netanyahu’nun basın ekibinde yer alan Yonatan Urich ve Srulik (Yisrael) Einhorn tarafından başlatıldı. Amaç, 2022 Dünya Kupası öncesinde Katar’ın imajını iyileştirmekti. Projede İsrailli şirketler de yer aldı; bunlar arasında İsrail ordusunda yedek tümgeneral rütbesine sahip Yoav (Poli) Mordechai’nin şirketi ve yüksek teknoloji firması “Koyos” bulunuyordu. İsrail polisinin soruşturması, Urich ile proje bağlantılı başka bir eski Mossad yetkilisi arasında ticari ilişki olduğuna dair açık kanıtlar ortaya koydu.

        İkinci faaliyet hattı ise İsrail televizyonu Kanal 12 tarafından ortaya çıkarıldı. Buna göre Podelic, Katar adına yürüttüğü bu kampanyada arabuluculuğu Einhorn yaptı ve Netanyahu’nun sözcüsü Eli Feldstein’ı işe aldı. Bu kampanyanın amacı, Katar’ın Hamas ile esir takası konusunda Mısır değil, “tercih edilen arabulucu” olduğu yönünde İsrail basınına haberler servis etmekti.

        *Haberin görseli ShutterStock tarafından servis edilmiştir. Temsilidir.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Manisa, Edirne, Hatay, Bolu... Destanın şehri 2. kez yanıyor!
        Manisa, Edirne, Hatay, Bolu... Destanın şehri 2. kez yanıyor!
        İBB soruşturması: 14 gözaltı daha
        İBB soruşturması: 14 gözaltı daha
        Trump-Putin görüşmesine ilişkin açıklama
        Trump-Putin görüşmesine ilişkin açıklama
        Tüketiciler evde yemeğe geçti, restoran zincirleri alarma geçti
        Tüketiciler evde yemeğe geçti, restoran zincirleri alarma geçti
        Fenerbahçe kader sınavında: İşte Mourinho'nun 11'i!
        Fenerbahçe kader sınavında: İşte Mourinho'nun 11'i!
        Çin'in işsiz gençleri neden iş sahibiymiş gibi davranıyor?
        Çin'in işsiz gençleri neden iş sahibiymiş gibi davranıyor?
        "Rüşvet verenleri açıklayın"
        "Rüşvet verenleri açıklayın"
        Kurak yaz tarımı vurdu!
        Kurak yaz tarımı vurdu!
        Shell'den para sporculara anlamlı destek
        Shell'den para sporculara anlamlı destek
        Arabanın camından çöp atana 18 bin euroya kadar ceza
        Arabanın camından çöp atana 18 bin euroya kadar ceza
        Tırnaklarınızda "lunula" var mı?
        Tırnaklarınızda "lunula" var mı?
        Sıcak hava, yağmur ve kuvvetli rüzgar uyarıları
        Sıcak hava, yağmur ve kuvvetli rüzgar uyarıları
        Pavard sürprizi!
        Pavard sürprizi!
        Madonna'dan Papa'ya Gazze çağrısı
        Madonna'dan Papa'ya Gazze çağrısı
        "Netanyahu Arjantin'de tutuklansın" talebi
        "Netanyahu Arjantin'de tutuklansın" talebi
        Trump, Çalışma İstatistikleri Bürosu için adayını açıkladı
        Trump, Çalışma İstatistikleri Bürosu için adayını açıkladı
        Bayern tamam, sıra Boey'de!
        Bayern tamam, sıra Boey'de!
        "Ayrıldık"
        "Ayrıldık"
        Trabzonspor galibiyetle başladı!
        Trabzonspor galibiyetle başladı!
        Zengezur Koridoru neden önemli?
        Zengezur Koridoru neden önemli?