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Katar, Lübnan'ın Körfez ülkeleriyle yaşadığı krizin çözümü için ara bulucu olacak

Katar Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani, Lübnan ve Körfez ülkeleri arasındaki krizin çözümü için Beyrut'u ziyaret edecek.

Katar, Lübnan'ın Körfez ülkeleriyle yaşadığı krizin çözümü için ara bulucu olacak
Katar Körfez'deki krizi çözmek için işbaşında
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AA

Lübnan Başbakanlığının Twitter hesabından yapılan açıklamada, Lübnan Başbakanı Necib Mikati ve Katar Emiri Şeyh Şeyh Temim bin Hamed Al Sani'nin İskoçya Glasgow'da başlayan COP26 İklim Konferansı'nda bir araya geldiği ifade edildi.

Açıklamada, Mikati ile görüşen Al Sani'nin Lübnan ve Körfez ülkeleri arasındaki krizin çözümü ve Lübnan'a destek için Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani'yi kısa bir süre içerisinde Beyrut'a gönderme sözü verdiği kaydedildi.

Lübnan Enformasyon Bakanı George Kardahi'nin Yemen ile ilgili Riyad yönetimini eleştiren açıklamaları üzerine Suudi Arabistan ile Bahreyn 29 Ekim, Kuveyt ve Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) de 30 Ekim'de Lübnan'daki büyükelçisini geri çağırmıştı.

Lübnan, söz konusu ülkelerin büyükelçilerini Beyrut'tan çekmesi üzerine ABD'den krizin çözümü için ara bulucu olmasını istemişti.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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