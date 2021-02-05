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İngiliz oyuncu Kate Beckinsale, mutfağında dans ederken çekilen bir videosunu sosyal medya hesabından yayınladı. 47 yaşındaki Beckinsale'in, Billy Joel'in "Uptown Girl" adlı şarkısı eşliğinde dans ettiği videoda kedisi Willow da yer aldı.

Beckinsale'in, kedisine giydirdiği pembe tüylü kıyafet bazı takipçilerinin tepkisini çekti. Onun bir oyuncak değil, bir kedi olduğunu belirten takipçileri, "Willow, üstündeki giysi olmadan daha iyi görünür" şeklinde yorumlarda bulundu.

Beckinsale'in bir başka takipçisi de Willow'un mutlu bir kedi gibi görünmediğini ifade etti.

Kate Beckinsale'in Clive adında bir başka kedisi ve Myth adında bir de köpeği bulunuyor.