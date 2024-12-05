Kate Winslet hem ağladı hem anlattı: Bana 'Şişman kız rollerine razı olacaksın' dediler
Gişe rekorları kıran 1997 yapımı 'Titanik' (Titanic) filmiyle yıldızı parlayan Kate Winslet, kariyerinin başında bedenine yönelik yapılan acımasız eleştirileri anlatırken gözyaşlarını tutamadı
Kate Winslet, başrolde yer aldığı 1997 yapımı 'Titanik' (Titanic) filmi döneminde vücudu hakkında acımasız yorumlara maruz kaldığını anlattı.
Lee Miller hakkındaki yeni biyografik filmi 'Lee'nin tanıtımı için katıldığı '60 Minutes' programında samimi açıklamalar yapan 49 yaşındaki İngiliz oyuncu, "şişman olduğu için utandırıldığını" anımsayarak gözyaşlarını tutamadı. Winslet, 1998 Altın Küre Ödülleri'nde henüz 22 yaşındayken kırmızı halıda yürürken gazeteciler tarafından kilosu nedeniyle eleştirildiğini anlatırken ağladı.
Winslet, 'Titanik'teki rol arkadaşı Leonardo DiCaprio'nun yanında kırmızı halıda yürürken, bir muhabir ona elbisenin içine "biraz eritilip dökülerek" girmiş gibi göründüğünü, "iki beden daha büyük" bir elbise giymesi gerektiğini söylemişti.
Winslet'e göre bunlar, 'Titanik' vizyona girdikten sonra aldığı birçok olumsuz yorumdan yalnızca biriydi.
"Bu kesinlikle dehşet verici" diyen Winslet, "Nasıl biri sadece yolunu bulmaya çalışan genç bir oyuncuya böyle bir şey yapar ki?" diye yakındı.
Hollywood ikonu, vücudunu eleştirenleri hiç açıkça azarlamasa da bazılarını saygılı bir şekilde utandırdığını söyledi.
Bu tür yorumların acısının sadece kişisel bir yara değil, çok daha büyük ve sistematik bir sorunun yansıması olduğunu söyleyen Winslet, o dönemde Hollywood'daki kadınlar için vücut utancının ne kadar yaygın ve normalleştirilmiş olduğunu ifade etti.
Winslet, kariyerinin başlarındayken oyunculuk eğitmeninin kendisine şişman olmakla barışması gerektiğini söylediğini anımsarken, eğitmenin kendisine "Beni dinle Kate. Eğer böyle görüneceksen şişman kız rolleriyle yetinmen gerekecek" dediğini anlattı.
'Titanik'te nasıl göründüğü konusunda küçümseyici yorumlar aldığını söyleyen Winslet, "İnsanlar bana 'Bu rolü canlandırırken çok cesurdun. Makyaj yapmadın. Kırışıklıkların vardı' şeklinde konuştu" dedikten sonra eğlence sektörünün kadınlarda gerçekçi olmayan beklentilerine dikkat çekti.
Ünlü oyuncu, "Erkeklere 'Bu rolü canlandırdığın için çok cesurdun. Sakal bıraktın' diyor muyuz? Hayır. Demiyoruz. Bu cesaret değil. Bu rolünü oynamak" ifadesini kullandı.
İkonik modelden savaş fotoğrafçısına dönüşen Lee Miller'ı canlandırdığı biyografik filminde Winslet, duruşunu vücudunu daha güzel gösterecek şekilde ayarlamasının tavsiye edildiğini anlattı.
Winslet, göbeğini gizlemek için daha dik oturmasının söylendiğini aktarırken, işinin modern güzellik standartlarına uymak değil, karakteri özgün bir şekilde canlandırmak olduğunu anlattı: Lee ağırlık kaldırmıyor ve pilates yapmıyordu. Peynir, ekmek yiyor, şarap içiyor ve bunu çok da abartmıyordu.
Kariyerinde 33 yılı geride bırakan Oscar ödüllü oyuncu, artık kamuoyunun kendisi hakkındaki düşüncelerini dinlemekten bıktığını, başkalarının vücudu hakkındaki görüşlerini dikkate almayı çoktan bıraktığını söyledi.