        Haberler Magazin Kate Winslet: Öğretmenim alay etti

        Kate Winslet: Öğretmenim alay etti

        Oscar ödüllü Kate Winslet, öğretmeninin ve arkadaşlarının kendisiyle alay ettiğini ve bunun hayatını nasıl etkilediği konusunda açıklamalarda bulundu

        Giriş: 21.12.2025 - 19:26 Güncelleme: 21.12.2025 - 19:37
        Her fırsatta; estetiğe şiddetle karşı çıkan, bunun herkesi birbirine benzettiğini ve kadınlara ruhsal olarak çok zarar verdiğini söyleyen Kate Winslet, bir yandan da sürekli zayıf görünme baskısı altında kalan kadınların büyük haksızlığa uğradığını savunuyor.

        50 yaşındaki Kate Winslet bu baskıdan kendisi de nasibini çokça almış bir isim.

        Oscar ödüllü Kate Winslet, katıldığı programda çocukken, öğretmeni tarafından; "Sen en iyisi şişman kız rollerini oyna" şeklinde alaya alındığını açıkladı.

        1997 yapımı 'Titanic' filmiyle dünyanın karşısına çıktığında bir Hollywood yıldızına göre çok kilolu olduğu eleştirilerine maruz kalan Kate Winslet duyduklarını hiç önemsemeyerek kariyeri boyunca nasıl göründüğüyle değil, nasıl oyunculuk yaptığıyla ilgilendi.

        Kate Winslet, yaptığı açıklamada; "Oyunculuğu daha ciddiye almaya ve bir çocuk menajeriyle çalışmaya başladığımda biraz kilolu olduğum için bir drama öğretmenimin çok net şekilde bana ‘Tatlım, şişman kız rollerine razı olursan bir kariyerin olur’ dediğini hatırlıyorum” dedi.

        Şimdilerde 3 çocuk annesi olan Kate Winslet, öğretmenine; "Bak şimdi bana" dedikten sonra sözlerine; "Bu hiç hoş değildi, değil mi? İnsanların çocuklara söyledikleri şeyler korkunç" cümlesini ekledi.

        Kate Winslet ayrıca kendisini sürekli taciz eden sınıf arkadaşlarına da tepki gösterdi ve ilkokul ve ortaokulda maruz kaldığı amansız zorbalık nedeniyle neredeyse yemek yemeyi bıraktığını itiraf etti.

        Hayatında gerçekten pişman olduğu tek şeyin bu olduğunu itiraf eden Kate Winslet; "Düzgün beslenmiyordum veya yedikten sonra ne yediğim konusunda panikliyordum ya da sabah uyandığımda ilk düşündüğüm şey, 'Aman Tanrım, daha mı şişman görünüyorum, daha mı şişman görünüyorum?' oluyordu. Bu gerçekten uzun bir süre devam etti. İlkokulda birçok çocuk benimle alay etti. Bana 'şişman' derlerdi. Kilolu bile değildim. Sadece kalın bacaklarım vardı ve beni resim dolabına kilitlerlerdi ve 'Şişman resim dolabında ağlıyor' gibi şeyler söylerlerdi" dedi.

        Kate Winslet, sözlerini; "Hayatımı bilinçli ve dürüst bir şekilde yaşıyorum, hareket eden bir yüze sahip olmak zorundayım. Bu aynı zamanda işimi yapma şeklim. Kırışıklıkları, kaz ayağı çizgileri olan, yaşla birlikte değişen bir yüze ve geçen on yıllarla birlikte hareket eden bir vücuda sahip karakterleri oynamak istiyorum. Çünkü hayat, gerçekte böyle bir şey" şeklinde tamamladı.

