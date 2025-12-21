Kate Winslet: Öğretmenim alay etti

Her fırsatta; estetiğe şiddetle karşı çıkan, bunun herkesi birbirine benzettiğini ve kadınlara ruhsal olarak çok zarar verdiğini söyleyen Kate Winslet, bir yandan da sürekli zayıf görünme baskısı altında kalan kadınların büyük haksızlığa uğradığını savunuyor.

50 yaşındaki Kate Winslet bu baskıdan kendisi de nasibini çokça almış bir isim.

Oscar ödüllü Kate Winslet, katıldığı programda çocukken, öğretmeni tarafından; "Sen en iyisi şişman kız rollerini oyna" şeklinde alaya alındığını açıkladı.

1997 yapımı 'Titanic' filmiyle dünyanın karşısına çıktığında bir Hollywood yıldızına göre çok kilolu olduğu eleştirilerine maruz kalan Kate Winslet duyduklarını hiç önemsemeyerek kariyeri boyunca nasıl göründüğüyle değil, nasıl oyunculuk yaptığıyla ilgilendi.

Kate Winslet, yaptığı açıklamada; "Oyunculuğu daha ciddiye almaya ve bir çocuk menajeriyle çalışmaya başladığımda biraz kilolu olduğum için bir drama öğretmenimin çok net şekilde bana ‘Tatlım, şişman kız rollerine razı olursan bir kariyerin olur’ dediğini hatırlıyorum” dedi.