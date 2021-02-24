Doktor eşi uyurken öldürmüştü! Kahreden hayal! 0:00 / 0:00

İHA

Antalya'da, geçtiğimiz hafta Kepez ilçesi Fabrikalar Mahallesi’nde Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Opr. Dr. Yusuf Onur Kaan Bozkurt (58),eşi Uzman Diyetisyen Gamze Kaçar Bozkurt’u (38) silahla vurarak öldürdükten sonra aynı silahla yaşamına son vermişti.

3 KEDİ VE 1 KÖPEĞİ GERİDE KALDI

İHA'da yer alan habere göre Türkiye’yi yasa boğan olayın ardından Gamze Kaçar Bozkurt’un ardında gözü yaşlı ailesi ve 9 yıl önce İstanbul'da sokakta bulup sahiplendiği 3 kedisi ile köpeği kaldı.

Kedi ve köpeklerin sahiplendirilmesi için arkadaşı Jale Ünsal devreye girerek, sosyal medyadan ilanlar paylaştı.

HAYVANLARI SAHİPLENİLDİ

Kısa sürede yayılan ilanlar sonrası İstanbul’dan iki aile ve Antalya’dan bir aile kedileri, yine Antalya’dan bir kişi de Gamze Bozkurt’un köpeğini sahiplendi.

"PARAMIZ OLSA DA BARINAK KURSAK"

Gamze Bozkurt’un arkadaşı Jale Ünsal, 15 senedir Antalya’da hayvan sahiplendirdiğini ve bu sayede kendisiyle çok eski bir tanışma hikayesi olduğunu söyledi. Ünsal, “Hayvanlara acayip şekilde çok düşkündü. 'Çok paramız olsa da barınak gibi bir şey yapıp kurtarsak onları Jale abla' derdi. Tüm hayvanseverler böyle düşünür, o da öyleydi” dedi.

"ACIN HAFİFLER DİYEREK KÖPEĞİ VERMİŞTİM"

Gamze Bozkurt’un bir köpeği ölünce çok üzüldüğünü ve bunun üzerine ona bir köpek verdiğini anlatan Ünsal, “'Birazcık acın hafifler’ diyerek verdim. Onu eski köpeğine benzetti ve sahiplendi. Çok seviyordu.

"SOKAKTAKİ 3 KEDİYİ DE SAHİPLENDİ"

Bir de İstanbul’da sokakta bulduğu 3 yavru kediyi sahiplenmişti. Şu anda 9 yaşındalar. Köpeği hemen arkadaşımıza sahiplendirdik. Kediler için İstanbul ve Antalya’da yuva ilanı açtık. O kadar çok paylaşımlar oldu ki, ünlüler bile paylaştı. 9 yaşında ve cins bir kedi olmayınca inanın sadece iki kişi aradı.

"GAMZE'Yİ TANIYAN BİR AİLE ALACAK"

Kedilerin durumuna çok üzülen İstanbul Pendik ve Şişli’deki aileler aldı. Diğer kediyi de Antalya’da Gamze’yi tanıyan bir aile alacak. Yarın İstanbul’a gidecek iki kedi, nakilleri ayarlandı. Keşke yavruları da aynı eve sahiplendirseydik ama olmadı” diye konuştu.