Antalya'daki vahşette şoke eden ayrıntılar! 0:00 / 0:00

DHA

Antalya'da doktor Yusuf Onur Kaan Bozkurt'un (58) diyetisyen eşi Gamze Kaçar Bozkurt'u (38) tabancayla vurup öldürdükten sonra intihar ettiği olayla ilgili ayrıntılar ortaya çıkmaya başladı. 17 Şubat'ta hayatlarını kaybeden çiftin, 24 Şubat'ta 3'üncü evlilik yıl dönümlerinde, kar tatili planladıkları öğrenildi.

ACI HİKAYE 2016'DA BAŞLADI

DHA'da yer alan habere göre Bozkurt çiftinin hikayesi, 2016 yılında diyetisyen Gamze Kaçar Bozkurt'un kız kardeşinin tüp bebek tedavisi için doktor Yusuf Onur Kaan Bozkurt'la tanışmasıyla başladı. Kaan Bozkurt'un merhameti ve hayvan sevgisinden etkilenen Gamze Kaçar Bozkurt, 24 Şubat 2018 tarihinde evlenip, Antalya'dan İzmir'deki eşinin yanına taşındı.

KISKANDI, ÇALIŞMASINA İZİN VERMEDİ

İzmir'de yeni bir klinik açan Gamze Kaçar Bozkurt'a, iddiaya göre eşi psikolojik şiddet uygulamaya başladı. Kaan Bozkurt'un, kıskançlık nedeniyle eşinin çalışmasına izin vermediği belirtildi.

KARISI İÇİN UZAKLAŞTIRMA KARARI ALDIRDI

Gamze Kaçar Bozkurt, geçen yıl mart ayında ilk evliliğinden dünyaya gelen kızıyla mutfakta yemek hazırlarken telefon çaldı. Antalya'daki Sakarya Şehit Mustafa Kılıç Polis Merkezi'nden aranan Gamze Kaçar Bozkurt, eşi tarafından hakkında uzaklaştırma kararı alındığını öğrenince şoke oldu.

KOCASINA BİR ŞANS DAHA VERDİ

Bunun üzerine yanına sadece valizini alan Bozkurt, kızıyla birlikte Antalya'daki ailesinin evine döndü. Gamze Kaçar Bozkurt ile barışmak isteyen Kaan Bozkurt, 2 hafta sonra Antalya'ya gelerek, uzaklaştırma kararını iptal ettirdi. Eşine bir şans veren Gamze Kaçar Bozkurt, İzmir'deki evine döndü.

BOŞANMA DAVASI AÇTI, 1 MİLYON LİRA TAZMİNAT İSTEDİ

Geçen ağustos ayında bu kez Bodrum Devlet Hastanesi'nden karısı tarafından darp edildiğine ilişkin rapor alıp, mahkemeye başvuran Kaan Bozkurt, ayrıca boşanma davası açıp, 1 milyon liralık tazminat talebinde bulundu. Bozkurt, eşi hakkında ikinci kez uzaklaştırma kararı aldırdı.

KOCASINDAN AYRILMAYA KARAR VERDİ

Kaan Bozkurt, uzaklaştırma kararı aldırdığı halde, eşinin kız kardeşinin düğününe katılıp, nikah şahidi oldu. Düğün sonrası İzmir'e dönen Gamze Kaçar Bozkurt, eşinin ikinci kez kendisi için uzaklaştırma kararı aldırıp, boşanma davası açtığını öğrendi. Gamze Kaçar Bozkurt, bunun üzerine eşinden ayrılmaya karar verip 4 ay önce Antalya'ya döndü.

YOĞUN PSİKOLOJİK TEDAVİ GÖRDÜ

Bu süreçte kıskançlık krizine giren Kaan Bozkurt, iddiaya göre İzmir'de intihar girişiminde bulundu. Gamze Kaçar Bozkurt, telefonla görüşüp intihardan vazgeçirdiği eşine, bir kez daha şans vermek istedi. İzmir'den arkadaşlarının yardımıyla Antalya'ya getirilen Kaan Bozkurt, Kepez ilçesi Fabrikalar Mahallesi'nde oturan eşinin yanına geldi. Yoğun psikolojik tedavi alan, ağır ilaçlar nedeniyle gündüzleri genellikle uyuyan Kaan Bozkurt, farklı bir psikiyatriste giderek yeni ilaç listesi hazırlattı.

KARISINI ÖLDÜRÜP İNTİHAR ETTİ

17 Şubat günü ise doktor Yusuf Onur Kaan Bozkurt, diyetisyen eşi Gamze Kaçar Bozkurt'u, uyuduğu sırada tabancayla ensesinden vurup öldürdü. Doktor Bozkurt, daha sonra aynı silahla yaşamına son verdi. Birinin ruhsat tarihi geçtiği belirlenen 2 tabancasını da Antalya'ya getirdiği öğrenilen Kaan Bozkurt'un, diğer silahı ise tenis çantasının içindeki bölmede bulundu.

MESAJLAR İLETİLMEDİ

Gamze Kaçar Bozkurt'un annesi Nurdan Kaçar, olay günü saat 10.58'de kızıyla yaklaşık 3 dakika görüştüğünü, yardıma muhtaç kız çocuklarının ihtiyacını gidermek için sabah alışverişe çıktığını, elindeki listeye göre ürünleri alarak ihtiyaç sahiplerine ulaştırdığını, saat 15.00 sıralarında kızına WhatsApp üzerinden ürünlerin iletildiğine dair fotoğraf attığını, ancak iletilmediğini söyledi.

"TELEFONU İLK DEFA KAPALIYDI"

Kızının ilk defa telefonunun kapalı olduğunu belirten Nurdan Kaçar, torununun okulundan arandığını, kızı Gamze'ye ulaşılamadığı için servisten çocuğu almasının istendiğini aktardı. Kaçar, evinin önünden servisten aldığı torunuyla birlikte kendi evlerine çıktığını, torununun, tabletin şarjını almak için kendi evlerine gidip kapıyı çaldığını, kimsenin açmadığını öğrenmesi üzerine kızının evinin kapısını 2 kez de kendisinin çaldığını, ancak açan olmadığını kaydetti.

KIZININ ENSESİNDEN VURULDUĞUNU GÖRDÜ

Yedek anahtarla birlikte eve girdiğini belirten Kaçar, torununun tabletin şarjını almak için yatak odasına gittiğini, babasının ağzında bir şey olduğunu söylemesi üzerine yatak odasının kapısına yöneldiğini söyledi. Kaçar, damadını yatağın bir ucunda gördüğünü, yoğun psikolojik ilaç kullandığı için zehirlendiği düşüncesiyle 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdiğini anlattı. 112 Çağrı Merkezi çalışanının, damadının nabzının olup olmadığını kontrol etmesi gerektiğini söylemesi üzerine yatak odasına girdiğini belirten Nurdan Kaçar, kızının ve damadının cansız bedeniyle karşılaştığını anlattı.

DOĞUM GÜNÜ DEĞİL, VEDA GÜNÜ

Nurdan Kaçar, cinayet gününden bir gün önce kendisinin doğum günü olduğunu, kızının çeşitli aperatifler hazırlayarak, yakın komşularında doğum gününü kutladıklarını kaydetti. Kızı diyetisyen olduğu için yediklerine çok dikkat ettiğini anlatan Nurdan Kaçar, tatlı sevmeyen kızının o gece uzun zamandan sonra yaş pasta yediğini söyledi. Kızıyla son kez o gece vakit geçirdiklerini aktaran Nurdan Kaçar, doğum gününün aslında bir veda günü olduğunu anladığını kaydetti. Kaçar, kızı ve damadının, yaklaşan 3'üncü evlilik yıl dönümleri için Saklıkent Kayak Merkezi'nden tatil için yer baktıklarını da belirtti.

KÜÇÜK KIZ BABASINDA KALACAK

Nurdan Kaçar, kızının ilk evliliğinden olan torununun şu an kendileriyle kaldığını, psikolog eşliğinde takibinin yapıldığını aktardı. Kaçar, torununun Ankara'daki babasıyla birlikte yaşayacağını, kendileriyle de sürekli iletişim halinde olacaklarını sözlerine ekledi.