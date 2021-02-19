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HaberlerGündem3. SayfaUYKUDA DEHŞET! Son dakika: "Doktor" koca cinayetinde kan donduran detay
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Korkunç detay ortaya çıktı! Uykusunda öldürmüş!

Antalya'da doktor olan eşi Yusuf Kaan Bozkurt (58) tarafından kıskançlık nedeniyle öldürülen Gamze Kaçar Bozkurt'un (38) ölümüyle ilgili kahreden detay ortaya çıktı. Gamze Bozkurt'un, 3-4 gündür grip nedeniyle evde tedavi gördüğü, önceki gün saat 12.30 sıralarında ilaç alıp uyuduğu, kısa süre sonra eşi Yusuf Kaan Bozkurt'un tabancayla ensesine ateş ederek öldürdüğü belirlendi. Çiftin, kendi çocuklarının ise olmadığı öğrenildi

UYKUDA DEHŞET! Son dakika:
Korkunç detay ortaya çıktı! Uykusunda öldürmüş!
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DHA

Antalya'da Gamze Kaçar Bozkurt (38),kıskançlık nedeniyle çıkan kavgada eşi tarafından öldürüldü. Olay, önceki gün saat 17.00 sıralarında bir apartmanın 3´üncü katındaki dairede meydana geldi. Kıskançlık nedeniyle sürekli tartıştıkları öne sürülen Doktor Yusuf Onur Kaan Bozkurt (58) ile diyetisyen eşi Gamze Kaçar Bozkurt, önceki gün öğle saatlerinde bilinmeyen nedenle yeniden tartıştı.

KAPIYI KİMSE AÇMADI

DHA'da yer alan habere göre, cinnet getiren Kaan Bozkurt, eşini tabancayla vurduktan sonra aynı silahla kendisini vurdu. Olay, genç kadının önceki evliliğinden olan kızlarının akşam saatlerinde kreşten eve gelmesiyle ortaya çıktı. Zili çalan küçük kız, kapıyı açan olmayınca, karşı dairedeki anneannesinin yanına gitti.

İKİSİ DE OLAY YERİNDE ÖLDÜ

Gamze Kaçar Bozkurt´un annesi Nurdan Kaçar, yedek anahtarla eve girdiğinde kızı ile damadını kanlar içerisinde yerde yatarken bulup, 112 Acil Çağrı Merkezi´ne bildirdi. İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaptıkları incelemede, Bozkurt çiftinin yaşamını yitirdiğini belirledi.

YAKINLARI GÖZYAŞLARINA BOĞULDU

Olay yeri inceleme ekipleri ve savcılık incelemesinin ardından Yusuf Onur Kaan Bozkurt ve Gamze Kaçar Bozkurt´un cansız bedenleri, otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. Çiftin yakınları ise gözyaşlarını tutamadı. Küçük kız ise yakınları tarafından götürüldü.

CENAZEYE, İLK EŞİNDEN OLAN KIZI DA KATILDI

Eşi tarafından öldürülen diyetisyen Gamze Kaçar Bozkurt'un cenazesi, dün morgdan alındıktan sonra Uncalı Mezarlığı'na getirildi. Buradaki cenazeye, Bozkurt'un önceki evliliğinden dünyaya gelen kızı 6 yaşındaki N. de katıldı. N.'ye, cenaze töreni sırasında bir psikolog da eşlik etti.

"ANNEMİ İSTİYORUM" DİYE AĞLADI

Tören boyunca "Annemi istiyorum" diye ağlayan N.'ye, annesinin öldüğü haberini yakınları, "Senin annen melek oldu" diye söyledi. Tören sırasında Bozkurt'un kız kardeşi Gözde Sema Demirkaynatan da tabuta sarılarak, gözyaşı döktü. Bozkurt'un cenazesi, daha sonra defnedildi.

UYKUSUNDA ÖLDÜRÜLMÜŞ

Gamze Kaçar Bozkurt'un, 3-4 gündür grip nedeniyle evde tedavi gördüğü, önceki gün saat 12.30 sıralarında ilaç alıp uyuduğu, kısa süre sonra eşi Yusuf Kaan Bozkurt'un tabancayla ensesine ateş ederek öldürdüğü belirlendi. Çiftin, kendi çocuklarının ise olmadığı öğrenildi.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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