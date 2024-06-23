Katili 'yüz giydirme' işlemi sayesinde buldular

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde 4 yıl önce ateşli silahla öldürülmüş bulunan kişinin kimliğinin "yüz giydirme" işlemi sonrası tespit edilmesinin ardından jandarma ekiplerince yakalanan katil zanlısı, tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığına bağlı Osmangazi İlçe Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri, kırsal Elmaçukuru Mahallesi Çayırlarboğazı mevkisinde 4 Ekim 2020'de bir kişinin ateşli silahla öldürülmüş bulunmasına ilişkin dosyayı yeniden ele aldı.

YÜZ GİYDİRME İŞLEMİ SAYESİNDE MAKTÜLÜN KİMLİĞİ BELİRLENDİ

İlgili birimlerle kurulan koordinasyon sonucu Diyarbakır Bölge Kriminal Polis Laboratuvarı Müdürlüğünden gelen uzmanlık raporunda, cesedin 40-66 yaşlarında, 1,66-1,77 metre boylarında bir erkeğe ait olduğu belirlendi.

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Bu bilgiler ışığında dijital ortamda cesede ait "yüz giydirme" işlemi yapan ekipler, maktulün kayıp 18 kişiden biri olabileceği sonucuna ulaştı. Bursa Kriminal Polis Laboratuvarı Müdürlüğünce bu kişilerin yakınlarından alınan DNA örneklerinin karşılaştırılması sonucunda cesedin, Datça Cumhuriyet Başsavcılığınca kayıp olarak bildirilen 63 yaşındaki E.G'ye ait olduğu tespit edildi.