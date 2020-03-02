1993 yılında Sivas’ta Madımak Oteli’nde otuz iki aydınla birlikte katledilen ozan Hasret Gültekin’in hayatı, Berlin merkezli Theater28’in ilk Türkiye prodüksiyonu “Hasret–Hasret Gültekin Türkü Müzikali” ile sahneye taşınıyor.

Hasret Gültekin

Şirin Aktemur’un yazıp yönettiği oyunda Gültekin’i, oyuncu Devrim Evin ve ona bağlamasıyla eşlik eden müzisyen Deniz Türkan birlikte canlandırıyorlar. Hasret Gültekin’in bilinen yönlerinin yanı sıra, ailesi tarafından paylaşılan ve bugüne dek bilinmeyen değerlerini de anlatarak günümüze ışık tutan “Hasret”, mart ayından itibaren yurt içinde ve yurt dışında izleyiciyle buluşacak.

Deniz Türkan, Devrim Evin

Üç yıllık uzun bir araştırmanın sonunda kaleme alınan “Hasret”, Hasret Gültekin’in ölümünden 26 yıl sonra sevdikleriyle, memleketiyle, bağlamasıyla, türküleriyle bir buluşma niteliği taşıyor. Oyuncu kimliğiyle Devrim Evin’in, müzisyen kimliğiyle Deniz Türkan’ın sahnede buluştuğu müzikal boyunca, Gültekin’in söylediği onlarca türkü canlı olarak çalınıp söylenirken oyun için tasarlanan müzikler de ilk kez “Hasret” seyircisiyle buluşacak.

Şirin Aktemur

“Hasret” oyunu, Hasret Gültekin’in annesinin, oğlunun, eşi Yeter Gültekin’in ve Mazlum Çimen gibi yakın arkadaşlarının onunla ilgili özel anlarını sahneden seyircilerle paylaşıyor. Şirin Aktemur oyunu, “Hiçbir kurgunun gerçeğin kendisi kadar etkili olmadığını düşünüyorum. Bu nedenle ‘Hasret’, bugün hala süren dünyanın yangınında bir ses soluk olması umuduyla yazılmış bir oyun, zaman aşıp gitse de bugün artık başka hayatların yarım bırakılmaması umuduyla, Hasretle…” sözleriyle anlatıyor.

“Hasret–Hasret Gültekin Türkü Müzikali”; 15 Mart’ta Ankara Yılmaz Güney Sahnesi’nde, 20 Mart’ta Berlin Tiyatro Festivali kapsamında Akademie der Künste’de, 28 Mart’ta İzmir Selahattin Akçiçek Kültür Merkezi’nde, 29 Mart’ta İzmir Menemen - Kubilay Kültür Merkezi’nde, 5 Nisan’da Kenter Tiyatrosu’nda, 8 Nisan’da MOİ Sahne’de, 15 Nisan’da İzmir Narlıdere Kültür Merkezi’nde, 16 Nisan’da İzmir Torbalı Belediye Kültür Merkezi’nde, 3 Mayıs’ta Londra Millfield Theatre’da sahnelenecek.