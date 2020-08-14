Katma Değer Şaban oyuncuları kimdir? Katma Değer Şaban filmi konusu nedir? Sorusu izleyiciler tarafından merak konusu oldu. Bir Kartal Tibet filmi olan ve başrolünde de Kemal Sunal'ın yer aldığı Katma Değer Şaban filmiyle ilgili detaylar haberimizde...

KATMA DEĞER ŞABAN KONUSU NEDİR?

Şaban küçükken annesi ölünce babası tarafından Almanya'ya dayılarının yanına gönderilmiştir, babası ile tam 20 yıldır yüz yüze görüşmemiştir. Şaban (Kemal Sunal) özel eğitim almış gizli polistir, sadece polis biriminden bağlantısı olan birkaç üst rütbeli kişi kimliğini bilir ve asla gerçek işini ailesi dahil hiç kimseye söylemez. Aldığı eğitimler yüzünden birçok spor dalında birinciliği vardır, bunları kullanarak babasına yıllarca mektup ve fotoğraflar ile kendisini sporcu olarak tanıtmıştır. Babası çalıştığı yerdeki dolandırıcılık olayında suçlu bulunup, kefaletle dışarı çıkar. Tek başına suçluları bulup olayı çözemeyeceğini düşünür ve Almanya'dan yardımcı olması için oğlu Şaban'ı İstanbul'a çağırır. Babası Türk kültürü ile büyümüş bir genç beklerken, Şaban Avrupa kültürü almış, punkçı çılgın bir tarz ile Türkiye'ye gelir, kendisini herkese şarkıcı olarak tanıtır. Babası Şaban'ın punkçı, rockçı çılgın birisi olarak kendisine yardım edemeyeceğini düşünür ve olaylar gelişir. Filmde entelektüelliğe karşı olanlara, KDV vergi sistemine, devlete gönderme yapılmıştır. Türkiye'de KDV vergi yasası çıktıktan hemen sonra bu film yapılmıştır.

KATMA DEĞER ŞABAN OYUNCULARI

Filmde Türkiye'nin birçok ünlü oyuncuları yer almıştır. Ayrıca, bazı karakterlerin seslendirilmesinde seslendirme sanatçılarından yararlanılmıştır. Filmin oyuncu kadrosu aşağıdakı gibidir:



Oyuncu Rol Notlar

Kemal Sunal Şaban

Filiz Ersürer Tülin

Reha Yurdakul Kadir

Sevda Aktolga Gül

Dinçer Çekmez Halil

Eray Özbal Bülent

Seyfi Karadayı Hadi Bey

Mürüvvet İşsever Gül'ün Annesi

Ahmet Açan Bakkal

Memduh Ünsal Komiser

İbrahim Önen

Taci Erşan

Mehmet Uğur Halil'in Adamı

Seyfettin Karadayı Hadi

Nasır Melek Halil'in Adamı

Hüseyin Güler

Niyazi Gökdere Halil'in Adamı

Mehmet Yağmur

Zühal Ardahan

Ahmet Eskici

Saadettin Erbil Reha Yurdakul Seslendirmesi

Ayşin Atav Sevda Aktolga Seslendirmesi

Gül Erda Filiz Ersürer Seslendirmesi

Zafer Önen Seyfettin Karadayı Seslendirmesi

Ünal Gürel Seslendirme

Güler Ökten Seslendirme

Güner Ümit Eray Özbal Seslendirmesi

Zihni Göktay Mehmet Uğur Seslendirmesi

Atilla Yiğit Nasır Melek Seslendirmesi