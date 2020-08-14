Katma Değer Şaban oyuncuları kimdir? Katma Değer Şaban filmi konusu nedir? Sorusu izleyiciler tarafından merak konusu oldu. Bir Kartal Tibet filmi olan ve başrolünde de Kemal Sunal'ın yer aldığı Katma Değer Şaban filmiyle ilgili detaylar haberimizde...
KATMA DEĞER ŞABAN KONUSU NEDİR?
Şaban küçükken annesi ölünce babası tarafından Almanya'ya dayılarının yanına gönderilmiştir, babası ile tam 20 yıldır yüz yüze görüşmemiştir. Şaban (Kemal Sunal) özel eğitim almış gizli polistir, sadece polis biriminden bağlantısı olan birkaç üst rütbeli kişi kimliğini bilir ve asla gerçek işini ailesi dahil hiç kimseye söylemez. Aldığı eğitimler yüzünden birçok spor dalında birinciliği vardır, bunları kullanarak babasına yıllarca mektup ve fotoğraflar ile kendisini sporcu olarak tanıtmıştır. Babası çalıştığı yerdeki dolandırıcılık olayında suçlu bulunup, kefaletle dışarı çıkar. Tek başına suçluları bulup olayı çözemeyeceğini düşünür ve Almanya'dan yardımcı olması için oğlu Şaban'ı İstanbul'a çağırır. Babası Türk kültürü ile büyümüş bir genç beklerken, Şaban Avrupa kültürü almış, punkçı çılgın bir tarz ile Türkiye'ye gelir, kendisini herkese şarkıcı olarak tanıtır. Babası Şaban'ın punkçı, rockçı çılgın birisi olarak kendisine yardım edemeyeceğini düşünür ve olaylar gelişir. Filmde entelektüelliğe karşı olanlara, KDV vergi sistemine, devlete gönderme yapılmıştır. Türkiye'de KDV vergi yasası çıktıktan hemen sonra bu film yapılmıştır.
KATMA DEĞER ŞABAN OYUNCULARI
Filmde Türkiye'nin birçok ünlü oyuncuları yer almıştır. Ayrıca, bazı karakterlerin seslendirilmesinde seslendirme sanatçılarından yararlanılmıştır. Filmin oyuncu kadrosu aşağıdakı gibidir:
Oyuncu Rol Notlar
Kemal Sunal Şaban
Filiz Ersürer Tülin
Reha Yurdakul Kadir
Sevda Aktolga Gül
Dinçer Çekmez Halil
Eray Özbal Bülent
Seyfi Karadayı Hadi Bey
Mürüvvet İşsever Gül'ün Annesi
Ahmet Açan Bakkal
Memduh Ünsal Komiser
İbrahim Önen
Taci Erşan
Mehmet Uğur Halil'in Adamı
Seyfettin Karadayı Hadi
Nasır Melek Halil'in Adamı
Hüseyin Güler
Niyazi Gökdere Halil'in Adamı
Mehmet Yağmur
Zühal Ardahan
Ahmet Eskici
Saadettin Erbil Reha Yurdakul Seslendirmesi
Ayşin Atav Sevda Aktolga Seslendirmesi
Gül Erda Filiz Ersürer Seslendirmesi
Zafer Önen Seyfettin Karadayı Seslendirmesi
Ünal Gürel Seslendirme
Güler Ökten Seslendirme
Güner Ümit Eray Özbal Seslendirmesi
Zihni Göktay Mehmet Uğur Seslendirmesi
Atilla Yiğit Nasır Melek Seslendirmesi
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