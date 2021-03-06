'Yüzü yuvarlak' diye yapmaya başladı... Alay konusu oldu

Katoliklerin Ruhani lideri Papa Francis, tarihi Irak ziyaretinin ikinci gününde Hazreti İbrahim'in doğum yeri olduğuna inanılan Nasıriye'de bulunan Ur antik kentinde Hristiyan ve din adamlarıyla bir araya geldi.







BÜYÜK İLGİ GÖRDÜ

İlahilerle karşılanan Papa Francis, programda Iraklı hoca Usame el-Kerbalai tarafından okunan Kur’an-ı Kerim’i dinledi. Papa'nın Kuran-ı Kerim'den İbrahim Suresi'ni dinlediği anlar sosyal medyada hızla paylaşılırken, ülke genelinde büyük ilgi gördü.

"IRAK'A HAC İÇİN GELDİM" DEMİŞTİ

Irak ziyaretine dün başlayan Papa Franciscus, başkent Bağdat'ta Başbakan Mustafa el-Kazımi ve Cumhurbaşkanı Berhem Salih ile görüşmüştü.

Papa, dün Bağdat’taki konuşmasında "Irak’a hac için geldim" demişti.

Papa Franciscus, dün ayrıca 2010'da terör saldırısına uğrayan Seyyidet'ül Necat Klisesi'ne giderek Süryani ve Kildani kanaat önderleriyle görüşmüştü. Papa'yı burada coşkulu bir kalabalık karşılamıştı.