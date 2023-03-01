"BEN DE KORKUYORUM"

Konuyla ilgili konuşan Katy Perry, "Bu ülke bizi yüzüstü bıraktı. Bu saçmalıklar başına geldiği için değil, müziği sevdiğin için burada şarkı söylüyor olmalıydın. 8 arkadaşını kaybetmiş olmamalıydın. Umarım insanlara değişmemiz gerektiğini hatırlatırsın. Ben de korkuyorum" açıklamasında bulundu.



Fotoğraflar: Reuters, AP, İHA