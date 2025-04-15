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        Haberler Ekonomi Teknoloji Katy Perry'li uzay yolculuğunda Türk izi - Teknoloji Haberleri

        Katy Perry'li uzay yolculuğunda Türk izi

        İlk kez tamamı kadınlardan oluşan uzay ekibi, dün yolculuğunu gerçekleştirdi. Tarihe geçen bu yolculukta Türk bilim insanı Canan Dağdeviren'in giyilebilir ultrason cihazı da uzaya gönderildi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 15.04.2025 - 15:25 Güncelleme: 15.04.2025 - 15:28
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        Katy Perry'li uzay yolculuğunda Türk izi
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        Tamamı kadın yolculardan oluşan 6 kişilik uzay ekibi, Amazon'un kurucusu Jeff Bezos'un uzay şirketi Blue Origin tarafından uzaya gönderildi. Ünlü popçu Katy Perry'nin de katıldığı yolculukta Türk izi de vardı.

        Türk bilim insanı Canan Dağdeviren'in giyilebilir ultrason cihazı da ekiple birlikte uzaya gönderildi.

        Dağdeviren, sosyal medya hesabından konuyla ilgili yaptığı paylaşımda, "Tarihe not düşülsün: Bugün, 14 Nisan 2025. Atatürk Cumhuriyeti’nin herkes için eşit olan sisteminde eğitim alan bir birey olarak, yıllar önce üzerinde çalışmaya başladığım giyilebilir ultrason cihazımı uzaya gönderdim-tarihte ilk kez tamamı kadınlardan oluşan ilk uzay ekibi ile- Bu bir başlangıç! Sivas’tan yola çıkan dedelerimin ve nenelerimin, kimsesizlerin kimsesiydi cumhuriyet. İcat ettiğimiz teknolojiyi haksızlığa ve zulme uğrayan tüm canlılara armağan ediyorum; yalnız değilsiniz. Mücadeleniz, yıldızlar gibi ışık olmaya ve yol göstermeye devam edecek. Evet, “İstikbal göklerdedir" ifadelerini kullandı.

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        Mürettebatı tamamen kadınlardan oluşan bu ilk uzay uçuşunda, pop yıldızı Katy Perry, CBS ulusal televizyonunda program sunucusu Gayle King, Jeff Bezos'un nişanlısı olan eski gazeteci Lauren Sanchez, eski NASA roket bilimcisi Aisha Bowe, biyoastronotluk araştırmacısı Amanda Nguyen ve film yapımcısı Kerianne Flynn yer aldı.

        NS-31 adı verilen uçuş misyonu sırasında, uzayın sınırı kabul edilen 100 kilometre yükseklikte yaklaşık 10 dakika kaldıktan sonra 6 kadını taşıyan kapsül paraşütle alçalarak Texas'taki bir çöle döndü.

        CANAN DAĞDEVİREN KİMDİR?

        1985 İstanbul doğumlu olan Dr. Canan Dağdeviren, Hacettepe Üniversitesi Fizik Mühendisliği’nden 2007 yılında mezun olduktan sonra, 2009 yılında Sabancı Üniversitesi Malzeme Bilimi ve Mühendisliği programında yüksek lisans derecesi aldı.

        University of Illinois’da (ABD) Malzeme Bilimi ve Mühendisliği Bölümü’nde 2014 yılında doktora derecesine sahip oldu. Doktora süresince fizik, elektronik, kimya, malzeme, mekanik ve tıp alanlarının kapsamına giren esnek ve katlanabilir, vücut içine ve deri üstüne giyilebilir elektronik aletler üzerine çalışmalar yaptı.

        Massachusetts Teknoloji Enstitüsü (MIT) Media Lab’da çalışmalarını sürdürmeye devam eden Dr. Dağdeviren’in Harvard Üniversitesi’nde ise genç akademi üyeliği bulunmaktadır.

        Farklı disiplinleri buluşturan icatlarıyla daha 30 yaşına gelmeden medikal teknoloji alanında dünyada önemli bir isim olarak gösterilmeye başlanan Dr. Dağdeviren, 18 Eylül 2019 tarihinden bu yana Kadir Has Üniversitesi Mütevelli Heyeti Üyeliğini sürdürmektedir.

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