Katy Perry'li uzay yolculuğunda Türk izi

Tamamı kadın yolculardan oluşan 6 kişilik uzay ekibi, Amazon'un kurucusu Jeff Bezos'un uzay şirketi Blue Origin tarafından uzaya gönderildi. Ünlü popçu Katy Perry'nin de katıldığı yolculukta Türk izi de vardı.

Türk bilim insanı Canan Dağdeviren'in giyilebilir ultrason cihazı da ekiple birlikte uzaya gönderildi.

Dağdeviren, sosyal medya hesabından konuyla ilgili yaptığı paylaşımda, "Tarihe not düşülsün: Bugün, 14 Nisan 2025. Atatürk Cumhuriyeti’nin herkes için eşit olan sisteminde eğitim alan bir birey olarak, yıllar önce üzerinde çalışmaya başladığım giyilebilir ultrason cihazımı uzaya gönderdim-tarihte ilk kez tamamı kadınlardan oluşan ilk uzay ekibi ile- Bu bir başlangıç! Sivas’tan yola çıkan dedelerimin ve nenelerimin, kimsesizlerin kimsesiydi cumhuriyet. İcat ettiğimiz teknolojiyi haksızlığa ve zulme uğrayan tüm canlılara armağan ediyorum; yalnız değilsiniz. Mücadeleniz, yıldızlar gibi ışık olmaya ve yol göstermeye devam edecek. Evet, “İstikbal göklerdedir" ifadelerini kullandı.

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Tarihe not düşülsün: Bugün, 14 Nisan 2025. Atatürk Cumhuriyeti’nin herkes için eşit olan sisteminde eğitim alan bir birey olarak, yıllar önce üzerinde çalışmaya başladığım giyilebilir ultrason cihazımı uzaya gönderdim—tarihte ilk kez tamamı kadınlardan oluşan ilk uzay ekibi ile🚀 pic.twitter.com/JB4p9s2c3G — Canan Dagdeviren (@dagdevirencanan) April 14, 2025

Mürettebatı tamamen kadınlardan oluşan bu ilk uzay uçuşunda, pop yıldızı Katy Perry, CBS ulusal televizyonunda program sunucusu Gayle King, Jeff Bezos'un nişanlısı olan eski gazeteci Lauren Sanchez, eski NASA roket bilimcisi Aisha Bowe, biyoastronotluk araştırmacısı Amanda Nguyen ve film yapımcısı Kerianne Flynn yer aldı.