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        Haberler Dünyadan Katy Perry, Nicole Kidman ve Ashley Graham Paris Moda Haftası'nda bir arada

        Katy Perry, Nicole Kidman ve Ashley Graham Paris Moda Haftası'nda bir arada

        Paris Moda Haftası kapsamında düzenlenen bir defilede Katy Perry, Nicole Kidman ve Ashley Graham gibi ünlü isimler bir araya geldi. Katılımcıların pek çoğu gibi ünlü isimler de siyahlar içindeydi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 01.10.2024 - 12:41 Güncelleme: 01.10.2024 - 12:45
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        Kötü hava koşulları, ünlü yıldızları Paris Moda Haftası'nda defileye katılmaktan alıkoyamadı. Birçok ünlü isim, en cesur görünümleriyle etkinliğe damgasını vurdu.

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        Katy Perry nemli ve yağmurlu havada siyah çanta görünümlü kıyafet ve güneş gözlüğünden oluşan kombinini ıslak görünümlü saçlarıyla tamamlamıştı.

        Şarkıcı, defileye girmeden önce kameralara poz verirken yüzü gülüyordu.

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        Nicole Kidman da defileye siyah balıkçı yaka kazak, etek ve klasik deri topuklu ayakkabılarla katılarak tamamen siyah bir görünüm sergiledi.

        Avustralyalı oyunu, yağmurlu Paris gününde, nemli havadan ilham alan bir stil tercih etmişti.

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        Büyük beden model olarak ünlenen Ashley Graham, defile için parlak siyah eteğiyle uyumlu, tüylü, kısa bir ceket giymişti.

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        Büyük podyum etkinliğinde Leonardo DiCaprio'nun İtalyan kız arkadaşı, model Vittoria Ceretti de boy gösterdi.

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        ABD'li komedyen Rachel Sennott ile ünlü oyuncu Emma Roberts defile öncesi kameralara birlikte poz verdi

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        'La Boum' film serisiyle ünlenen Fransız oyuncu ve yönetmen Sophie Marceau Paris'teki defilenin önemli misafirlerindendi.

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        Eski Fransız model Laetitia Casta da tıpkı diğer ünlü isimler gibi defilede siyah kıyafet tercihiyle boy gösterdi.

        #Ashley Graham
        #Nicole Kidman
        #Katy Perry
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