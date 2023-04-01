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Katy Perry sevgilisine bırakma kararı sözü verdi

Katy Perry, nişanlısı Orlando Bloom ile bir anlaşma yaptığını ifade etti. Ünlü şarkıcı, "Alkolü bırakmak istiyorum" dedi

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  • Katy Perry sevgilisine bırakma kararı sözü verdi - Magazin haberleri

    Katy Perry, samimi açıklamalarda bulundu. Hakkında bilinmeyenleri anlatan Perry, yaklaşık nişanlısı Orlando Bloom ile yaptığı bir anlaşmanın parçası olarak alkol almayı bıraktığını ifade etti.
  • Katy Perry sevgilisine bırakma kararı sözü verdi - Magazin haberleri

    Bu hafta New York'ta düzenlenen bir etkinlikte konuşan ünlü şarkıcı, "Bugün itibarıyla 5 haftadır ayığım. Partnerimle bir anlaşma yaptım ve alkolü bırakmak istiyorum" açıklamasında bulundu.

    Independent Türkçe'nin aktardığına göre; sözlerine, "Pes edemem" diyerek devam eden Katy Perry, "Bir söz verdim. Üç ay..." şeklinde de konuştu.
  • Katy Perry sevgilisine bırakma kararı sözü verdi - Magazin haberleri

    "KULLANDIĞI DİŞ İPLERİNİ EVİN DÖRT BİR YANINA ATIYOR"

    Öte yandan Orlando Bloom ile Daisy Dove adında bir kızları olan Katy Perry, geçtiğimiz yıl nişanlısıyla ev hayatlarıyla ilgili bilinmeyenlerini anlatmıştı.

    Katy Perry, Orlando Bloom'un kullandığı diş iplerini evin dört bir yanına attığını söylemişti.

    Ünlü şarkıcı, daha sonra da nişanlısı için, "Diş ipi kullanmayı seviyor, çok şükür. Çünkü bazıları bunu yapmıyor ve bu iğrenç" ifadelerini kullanmıştı.
  • Katy Perry sevgilisine bırakma kararı sözü verdi - Magazin haberleri

    "HER YERDE BULUYORUM"

    Katy Perry, Orlando Bloom'un dişlerini çok beğendiğini de söylemişti. Yine de bu konuda şikâyetçi olduğu bir noktayı atlamayan Perry, "Kullandığı diş iplerini oraya buraya atıyor. Bu ipleri her zaman bir yerlerde buluyorum. Yatağımın yanında, arabada ya da mutfak masasında. Her yerde çöp kutusu olmasına rağmen" diye konuşmuştu.

    Fotoğraflar: Instagram

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