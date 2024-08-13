Katy Perry ve Orlando Bloom helikopterden atladı
Katy Perry, nişanlısı Orlando Bloom ile birlikte helikopterden denize atladıkları anları sosyal medya hesabından paylaştı
Giriş: 13.08.2024 - 11:39 Güncelleme: 13.08.2024 - 11:39
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Katy Perry ile Orlando Bloom, İtalya'nın Sardunya adasına yaptıkları tatilleri sırasında heyecan dolu bir deneyim yaşayıp, helikopterden denize atladılar.
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Katty Perry, sosyal medya hesabından yaptığı o paylaşıma yeni teklisi 'Lifetimes'ın; "Tıpkı gökyüzündeki yıldızlar gibi, sen ve ben birbirimizi bulacağız her bir hayatta" sözlerini not düştü.