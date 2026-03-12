Kavaklıdere'de trafik kazası: 1 ölü
Muğla'nın Kavaklıdere ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi hayatını kaybetti
Kaza, Yatağan-Bozdoğan karayolu üzeri Kavaklıdere ilçesi Çayboyu Mahallesi’nde dün akşam saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Yatağan-Bozdoğan Karayolu üzerinde elektrikli motosikletle seyir halinde olan 53 yaşındaki Fatma Gezgin ile kızı Feyza Gezgin’e bir otomobil çarptı.
OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ
Çarpmanın etkisiyle anne ve kızı yola savruldu. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde 53 yaşındaki Fatma Gezgin’in olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Kazada yaralanan kızı Feyza Gezgin ise ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
