Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem Güvenlik Kavaklıdere'de trafik kazası: 1 ölü

        Kavaklıdere'de trafik kazası: 1 ölü

        Muğla'nın Kavaklıdere ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi hayatını kaybetti

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 12.03.2026 - 12:13 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Motisikletli kadın can verdi

        Muğla’nın Kavaklıdere ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi hayatını kaybetti.

        Kaza, Yatağan-Bozdoğan karayolu üzeri Kavaklıdere ilçesi Çayboyu Mahallesi’nde dün akşam saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Yatağan-Bozdoğan Karayolu üzerinde elektrikli motosikletle seyir halinde olan 53 yaşındaki Fatma Gezgin ile kızı Feyza Gezgin’e bir otomobil çarptı.

        OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

        Çarpmanın etkisiyle anne ve kızı yola savruldu. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde 53 yaşındaki Fatma Gezgin’in olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Kazada yaralanan kızı Feyza Gezgin ise ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Yaren Leylek, eşi Nazlı ile buluştu

        (DHA) Bursa'da yaşayan 70 yaşındaki balıkçı Adem Yılmaz ile dostluğu filme konu olan ve Eskikaraağaç Leylek Köyü'ne bu yıl 15'inci kez gelen Yaren Leylek, eşi Nazlı ile buluştu. Dün akşam saatlerinde köye gelen Nazlı ile Yaren'in buluşması, yuvayı 7 gün 24 saat kesintisiz kayıt alan canlı yayın kame...
        #Muğla
        #Son dakika haberler
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son durum!
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son durum!
        Pezeşkiyan, savaşın bitmesi için şartlarını belirtti
        Pezeşkiyan, savaşın bitmesi için şartlarını belirtti
        Nobel ödüllü ekonomistten felaket senaryosu
        Nobel ödüllü ekonomistten felaket senaryosu
        "Petrolde 200 dolara hazırlanın"
        "Petrolde 200 dolara hazırlanın"
        Kadının primi erkekten yüksek
        Kadının primi erkekten yüksek
        TCMB'den bugün ne bekleniyor?
        TCMB'den bugün ne bekleniyor?
        Donald Trump: İşi bitirene kadar ayrılmayacağız
        Donald Trump: İşi bitirene kadar ayrılmayacağız
        G.Saray'dan Liverpool turuna tarihi prim!
        G.Saray'dan Liverpool turuna tarihi prim!
        Ramazan'ın başından beri bunları yaşayanlar dikkat!
        Ramazan'ın başından beri bunları yaşayanlar dikkat!
        Oscar adaylarına 350 bin dolarlık hediye çantası
        Oscar adaylarına 350 bin dolarlık hediye çantası
        Kira sözleşmeleri için emsal karar
        Kira sözleşmeleri için emsal karar
        "Candan ile 30 yılı devirdik"
        "Candan ile 30 yılı devirdik"
        Fenerbahçe, Fatih Karagümrük karşısında!
        Fenerbahçe, Fatih Karagümrük karşısında!
        Lüks yatta sarmaş dolaş
        Lüks yatta sarmaş dolaş
        "Avrupa'da pazarlıyoruz"
        "Avrupa'da pazarlıyoruz"
        69 çocuk doğurdu tarihe geçti!
        69 çocuk doğurdu tarihe geçti!
        Aral Şimşir'den HT Spor'a özel açıklamalar!
        Aral Şimşir'den HT Spor'a özel açıklamalar!
        İş nefreti sağlığı kemiriyor
        İş nefreti sağlığı kemiriyor