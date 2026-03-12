Kavaklıdere'de trafik kazası: 1 ölü

(DHA) Bursa'da yaşayan 70 yaşındaki balıkçı Adem Yılmaz ile dostluğu filme konu olan ve Eskikaraağaç Leylek Köyü'ne bu yıl 15'inci kez gelen Yaren Leylek, eşi Nazlı ile buluştu. Dün akşam saatlerinde köye gelen Nazlı ile Yaren'in buluşması, yuvayı 7 gün 24 saat kesintisiz kayıt alan canlı yayın kame... Daha Fazla Göster

(DHA) Bursa'da yaşayan 70 yaşındaki balıkçı Adem Yılmaz ile dostluğu filme konu olan ve Eskikaraağaç Leylek Köyü'ne bu yıl 15'inci kez gelen Yaren Leylek, eşi Nazlı ile buluştu. Dün akşam saatlerinde köye gelen Nazlı ile Yaren'in buluşması, yuvayı 7 gün 24 saat kesintisiz kayıt alan canlı yayın kamerasına yansıdı Daha Az Göster