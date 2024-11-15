Kavga eden oğlunu bastonla dövdü
Tekirdağ'da dört kişilik bir grup arasında henüz bilinmeyen nedenle kavga çıktı. Taraflardan biri, sakinleştiremediği oğlunu bastonla dövdü. O anlar kameraya yansırken kavgaya karışanlardan birinin araması olduğu ve gözaltına alındığı öğrenildi.
Tekirdağ'ın Çorlu ilçesi Salih Omurtak Caddesi üzerinde birlikte yürüyen 4 kişilik gruptaki 3 kişi arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.
Küfürleşmenin de olduğu tartışmada zaman zaman taraflar birbirine girdi. Taraflardan biri, sakinleştiremediği oğlunu bastonla dövdü.
Vatandaşların tepkisi üzerine bölgeye polis ekibi sevk edildi. Şahıslar, Hıdırağa Mahallesi Ballıoğlu Sokak girişinde durduruldu.
ARAMA KAYDI ÇIKTI
Polis ekipleri tarafından yapılan GBT sorgusunda şahıslardan B.Ö'nün arama kaydı olduğu ortaya çıktı. Gözaltına alınan B.Ö, sorgusu için karakola götürüldü.