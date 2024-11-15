Kavga eden oğlunu bastonla dövdü Tekirdağ'da dört kişilik bir grup arasında henüz bilinmeyen nedenle kavga çıktı. Taraflardan biri, sakinleştiremediği oğlunu bastonla dövdü. O anlar kameraya yansırken kavgaya karışanlardan birinin araması olduğu ve gözaltına alındığı öğrenildi.

İhlas Haber Ajansı Giriş: 15.11.2024 - 09:58 Güncelleme: 15.11.2024 - 10:13 facebook

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