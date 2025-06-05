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        Haberler Gündem 3. Sayfa Kavga ettiği şahsı bıçakla öldürüp telefonunu gasp etti | Son dakika haberleri

        Kavga ettiği şahsı bıçakla öldürüp telefonunu gasp etti

        İstanbul Fatih'te kavga ettiği bir kişiyi bıçakla öldürüp telefonunu gasp eden şahıs, polis ekipleri tarafından yakalandı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 05.06.2025 - 22:26 Güncelleme: 05.06.2025 - 22:26
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        Fatih'te dehşet! Kavga etti, bıçakla öldürdü, telefonunu çaldı
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        Fatih'teki olay, gece saatlerinde Fatih Mimar Kemalettin Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre yabancı uyruklu Rigay S., kimliği henüz bilinmeyen bir kişi ile tartışmaya başladı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle Rigay S., bu kişiyi bıçakla ağır yaraladı. Şüpheli, bıçakladığı şahsın başında bir süre bekledikten sonra cebinden telefonunu alarak kaçtı.

        Hastaneye kaldırılan yaralının hayatını kaybettiği öğrenilirken, Rigay S., Avcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü Önleyici Ekipler Amirliği ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

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