Kavga ettiği şahsı bıçakla öldürüp telefonunu gasp etti | Son dakika haberleri

Kavga ettiği şahsı bıçakla öldürüp telefonunu gasp etti | Son dakika haberleri

Kavga ettiği şahsı bıçakla öldürüp telefonunu gasp etti İstanbul Fatih'te kavga ettiği bir kişiyi bıçakla öldürüp telefonunu gasp eden şahıs, polis ekipleri tarafından yakalandı.

İhlas Haber Ajansı Giriş: 05.06.2025 - 22:26 Güncelleme: 05.06.2025 - 22:26 facebook

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