Kavga kuyruğa yol açtı!
Yalova'da bir alt geçitte iki sürücü arasında yaşanan yol verme tartışması yoğunluğa neden oldu. Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye giden jandarma ekipleri, taraflardan kadın sürücüyü ikna ederek otomobilini geri çekmesini sağladı
Yalova'nın Altınova ilçesinde otomobil ile servis minibüsünün alt geçitteki yol verme tartışması nedeniyle yaşanan yoğunluk ve tartışma anı cep telefonu ile kayda alındı.
AA'da yer alan habere göre Altınova ilçesine bağlı Çavuşçiftliği mevkinde alt geçide giren otomobil ile servis minibüsü sürücüleri arasında yol verme tartışması çıktı.
Tersaneler bölgesinden gelen araçların çoğalması üzerine servis aracının arkasında uzun kuyruk oluşurken, otomobilde bulunan 2 kadın ile servisteki vatandaşlar arasında tartışma çıktı.
Cep telefonu ile kayda alınan görüntülerde, otomobilin arkasında araç olmamasına rağmen kadın sürücünün geri çıkmadığı görüldü.
Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye giden jandarma ekipleri, kadın sürücüyü ikna ederek otomobilini geri çekmesini sağladı. Kısa süre sonra trafik normale döndü.