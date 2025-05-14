Kavga kuyruğa yol açtı! Yalova'da bir alt geçitte iki sürücü arasında yaşanan yol verme tartışması yoğunluğa neden oldu. Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye giden jandarma ekipleri, taraflardan kadın sürücüyü ikna ederek otomobilini geri çekmesini sağladı

Anadolu Ajansı Giriş: 14.05.2025 - 09:50 Güncelleme: 14.05.2025 - 10:02 facebook

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