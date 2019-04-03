Kaya mezarlar gün yüzüne çıkarılıyor

- SON DAKİKA
- GÜNDEM
- EKONOMİ
- SPOR
- CANLI SKOR
- SÜPER LİG
- TFF 1.LİG
- BASKETBOL
- NBA
- İDDAA
- HT SPOR ARENA
- TAKIMLAR
- KATEGORİLER
- MAGAZİN
- KADIN
- SAĞLIK
- YAZARLAR
Hatay'ın Altınözü ilçesindeki Yunushan Gelinler Dağı Roma Nekropolü ve kaya mezarları Restorasyon ve Çevre Düzenlemesi projesi kapsamında gün ışığına çıkarılan Roma dönemine ait kaya mezarların turizme kazandırılması hedefleniyor.
İHA'nın haberine göre Yunushan Gelinler Dağı Roma Nekropolü ve kaya mezarları alanında yapılan kazı çalışmalarını inceleyen Altınözü Kaymakam Bülent Uygur, Roma Nekropolü’nde 75 bin metrekarelik bir alan üzerinde toplamda 18 kaya mezarı bulunduğunu belirterek, “Hatay ve Altınözü birçok tarihi ve turistik değere ev sahipliği yapmaktadır. Altınözü bu konuda oldukça zengin bir tarihi mirasa sahiptir. Bu mirasımızın gün yüzüne çıkmayı bekleyen bir tarafı da Yunushan mahallemizde bulunan Yunushan Gelinler Dağı Roma Nekropolü ve kaya mezarlarıdır. Altınözü Kaymakamlığı'mız, Altınözü Belediyesi ve Hatay Valiliği Yatırım İzleme Koordinasyon Başkanlığı tarafından hazırlanan Yunushan Gelinler Dağı Roma Nekropolü ve Kaya Mezarları Restorasyon ve Çevre Düzenlemesi Projesi'nde Roma dönemine ait kaya mezarlarının gün yüzüne çıkartılarak turizme kazandırmayı hedefliyoruz" dedi.
Kaya mezarlarının üzerinde çeşitli motifler, steller, koçbaşları bulunduğunu belirten Kaymakam Uygur, "Roma dönemine ait kaya mezarlarının Altınözü turizmine, tarihi ve kültürel varlığına önemli bir katkı sunacaktır. Turizm anlayışı sadece deniz, kum ve güneşle sınırlı değildir. Altınözü ilçemiz güneyde doğa harikası ve çok önemli bir tarihsel geçmişi olan bir ilçemizdir. Gelen yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çekeceğini düşünüyorum. Proje kapsamında yürüyüş alanları, çevre düzenlemesi, ışıklandırma, mağaraların temizliği yapılarak tarih gün yüzüne çıkarılacak" diye konuştu.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.